https://ria.ru/20231019/vodosnabzhenie-1903765323.html

В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение

В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение - РИА Новости, 19.10.2023

В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение

Водоснабжение в свердловском Первоуральске, где из-за аварии без холодной воды остались более 54 тысяч человек, полностью восстановлено, сообщает департамент... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:27

2023-10-19T10:27

2023-10-19T10:36

происшествия

жкх

свердловская область

первоуральск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Водоснабжение в свердловском Первоуральске, где из-за аварии без холодной воды остались более 54 тысяч человек, полностью восстановлено, сообщает департамент информационной политики региона. Вечером в среду из-за порыва на Нижне-Сергинском водоводе без холодного водоснабжения остались жители 646 многоквартирных домов, в которых проживает более 54 тысяч человек. Дистанционное обучение было организовано в 13 школах, временно приостановлена работа части детских садов. "По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, водоснабжение восстановлено в нормальном режиме к 11.30 (9.30 мск), давление в системах полностью соответствует нормативам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231009/vodosnabzhenie-1901558989.html

свердловская область

первоуральск

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происшествия, жкх, свердловская область, первоуральск