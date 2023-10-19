https://ria.ru/20231019/vodosnabzhenie-1903765323.html
В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение
В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение - РИА Новости, 19.10.2023
В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение
Водоснабжение в свердловском Первоуральске, где из-за аварии без холодной воды остались более 54 тысяч человек, полностью восстановлено, сообщает департамент... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:27
2023-10-19T10:27
2023-10-19T10:36
происшествия
жкх
свердловская область
первоуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Водоснабжение в свердловском Первоуральске, где из-за аварии без холодной воды остались более 54 тысяч человек, полностью восстановлено, сообщает департамент информационной политики региона. Вечером в среду из-за порыва на Нижне-Сергинском водоводе без холодного водоснабжения остались жители 646 многоквартирных домов, в которых проживает более 54 тысяч человек. Дистанционное обучение было организовано в 13 школах, временно приостановлена работа части детских садов. "По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, водоснабжение восстановлено в нормальном режиме к 11.30 (9.30 мск), давление в системах полностью соответствует нормативам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231009/vodosnabzhenie-1901558989.html
свердловская область
первоуральск
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происшествия, жкх, свердловская область, первоуральск
Происшествия, ЖКХ, Свердловская область, Первоуральск
В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение
В свердловском Первоуральске полностью восстановили водоснабжение