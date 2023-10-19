Рейтинг@Mail.ru
В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 19.10.2023 (обновлено: 10:36 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/vodosnabzhenie-1903765323.html
В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение
В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение - РИА Новости, 19.10.2023
В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение
Водоснабжение в свердловском Первоуральске, где из-за аварии без холодной воды остались более 54 тысяч человек, полностью восстановлено, сообщает департамент... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:27
2023-10-19T10:36
происшествия
жкх
свердловская область
первоуральск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903766580_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_18543b96c90ee26419e91c7fdc52a788.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Водоснабжение в свердловском Первоуральске, где из-за аварии без холодной воды остались более 54 тысяч человек, полностью восстановлено, сообщает департамент информационной политики региона. Вечером в среду из-за порыва на Нижне-Сергинском водоводе без холодного водоснабжения остались жители 646 многоквартирных домов, в которых проживает более 54 тысяч человек. Дистанционное обучение было организовано в 13 школах, временно приостановлена работа части детских садов. "По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, водоснабжение восстановлено в нормальном режиме к 11.30 (9.30 мск), давление в системах полностью соответствует нормативам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231009/vodosnabzhenie-1901558989.html
свердловская область
первоуральск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903766580_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c40cbf3a3f163f8f41169feeec16ebf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, свердловская область, первоуральск
Происшествия, ЖКХ, Свердловская область, Первоуральск
В Первоуральске полностью восстановили водоснабжение

В свердловском Первоуральске полностью восстановили водоснабжение

© Фото : пресс-служба главы городского округа ПервоуральскРемонтные работы на Нижне-Сергинском водоводе, где произошла крупная авария
Ремонтные работы на Нижне-Сергинском водоводе, где произошла крупная авария - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба главы городского округа Первоуральск
Ремонтные работы на Нижне-Сергинском водоводе, где произошла крупная авария
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Водоснабжение в свердловском Первоуральске, где из-за аварии без холодной воды остались более 54 тысяч человек, полностью восстановлено, сообщает департамент информационной политики региона.
Вечером в среду из-за порыва на Нижне-Сергинском водоводе без холодного водоснабжения остались жители 646 многоквартирных домов, в которых проживает более 54 тысяч человек. Дистанционное обучение было организовано в 13 школах, временно приостановлена работа части детских садов.
Счетчик воды - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Систему водоснабжения капитально отремонтировали в оренбургском Кувандыке
9 октября, 17:03
"По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, водоснабжение восстановлено в нормальном режиме к 11.30 (9.30 мск), давление в системах полностью соответствует нормативам", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЖКХСвердловская областьПервоуральск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала