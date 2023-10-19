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Звезде Евровидения пригрозили смертью за "антиукраинский" шаг на сцене
Звезде Евровидения пригрозили смертью за "антиукраинский" шаг на сцене - РИА Новости, 19.10.2023
Звезде Евровидения пригрозили смертью за "антиукраинский" шаг на сцене
Финскому рэперу Käärijä начали поступать угрозы после того, как он выбросил флаг Украины со сцены на концерте в Эстонии, пишет Iltalehti. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:45
2023-10-19T20:45
2023-10-19T20:53
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Финскому рэперу Käärijä начали поступать угрозы после того, как он выбросил флаг Украины со сцены на концерте в Эстонии, пишет Iltalehti.Во время выступления кто-то из гостей бросил на сцену украинский стяг, после чего немедленно последовала реакция артиста."Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?" — сказал Käärijä и выкинул флаг с трибуны.Позднее видеозапись с концерта попала в социальные сети, вызвав бурю негодования со стороны украинцев. По словам исполнителя, с тех пор он часто стал получать угрозы."Я хочу сказать, что люблю Украину! Я их очень уважаю, и в этом вся проблема. Теперь они хотят моей смерти, и теперь я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, но я должен извиниться? Нет, не могу", — заявил рэпер.Käärijä также добавил, что он просто перепутал флаг Украины с государственным символом Швеции, представительнице которой он уступил первое место на "Евровидении" 2023 года.
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Звезде Евровидения пригрозили смертью за "антиукраинский" шаг на сцене
Iltalehti: звезде "Евровидения" пригрозили за выброшенный со сцены флаг Украины
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Финскому рэперу Käärijä начали поступать угрозы после того, как он выбросил флаг Украины со сцены на концерте в Эстонии, пишет Iltalehti.
Во время выступления кто-то из гостей бросил на сцену украинский стяг, после чего немедленно последовала реакция артиста.
«
"Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?" — сказал Käärijä и выкинул флаг с трибуны.
Позднее видеозапись с концерта попала в социальные сети, вызвав бурю негодования со стороны украинцев. По словам исполнителя, с тех пор он часто стал получать угрозы.
"Я хочу сказать, что люблю Украину! Я их очень уважаю, и в этом вся проблема. Теперь они хотят моей смерти, и теперь я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, но я должен извиниться? Нет, не могу", — заявил рэпер.
Käärijä также добавил, что он просто перепутал флаг Украины с государственным символом Швеции
, представительнице которой он уступил первое место на "Евровидении" 2023 года.
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