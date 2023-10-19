Рейтинг@Mail.ru
Звезде Евровидения пригрозили смертью за "антиукраинский" шаг на сцене - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:45 19.10.2023 (обновлено: 20:53 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/ugrozy-1903945932.html
Звезде Евровидения пригрозили смертью за "антиукраинский" шаг на сцене
Звезде Евровидения пригрозили смертью за "антиукраинский" шаг на сцене - РИА Новости, 19.10.2023
Звезде Евровидения пригрозили смертью за "антиукраинский" шаг на сцене
Финскому рэперу Käärijä начали поступать угрозы после того, как он выбросил флаг Украины со сцены на концерте в Эстонии, пишет Iltalehti. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:45
2023-10-19T20:53
в мире
украина
эстония
швеция
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870788358_102:0:1899:1011_1920x0_80_0_0_cee07d80e3aba94736f932a859d57ff5.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Финскому рэперу Käärijä начали поступать угрозы после того, как он выбросил флаг Украины со сцены на концерте в Эстонии, пишет Iltalehti.Во время выступления кто-то из гостей бросил на сцену украинский стяг, после чего немедленно последовала реакция артиста."Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?" — сказал Käärijä и выкинул флаг с трибуны.Позднее видеозапись с концерта попала в социальные сети, вызвав бурю негодования со стороны украинцев. По словам исполнителя, с тех пор он часто стал получать угрозы."Я хочу сказать, что люблю Украину! Я их очень уважаю, и в этом вся проблема. Теперь они хотят моей смерти, и теперь я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, но я должен извиниться? Нет, не могу", — заявил рэпер.Käärijä также добавил, что он просто перепутал флаг Украины с государственным символом Швеции, представительнице которой он уступил первое место на "Евровидении" 2023 года.
https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html
украина
эстония
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870788358_327:0:1675:1011_1920x0_80_0_0_3c2b7ce85aa8a22eb9f542c27cbe88eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония, швеция
В мире, Украина, Эстония, Швеция, Шоубиз
Звезде Евровидения пригрозили смертью за "антиукраинский" шаг на сцене

Iltalehti: звезде "Евровидения" пригрозили за выброшенный со сцены флаг Украины

© Eurovision Song Contest/YouTubeКадр видео "Käärijä - Cha Cha Cha"
Кадр видео Käärijä - Cha Cha Cha
© Eurovision Song Contest/YouTube
Кадр видео "Käärijä - Cha Cha Cha"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Финскому рэперу Käärijä начали поступать угрозы после того, как он выбросил флаг Украины со сцены на концерте в Эстонии, пишет Iltalehti.
Во время выступления кто-то из гостей бросил на сцену украинский стяг, после чего немедленно последовала реакция артиста.
«
"Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?" — сказал Käärijä и выкинул флаг с трибуны.
Позднее видеозапись с концерта попала в социальные сети, вызвав бурю негодования со стороны украинцев. По словам исполнителя, с тех пор он часто стал получать угрозы.
"Я хочу сказать, что люблю Украину! Я их очень уважаю, и в этом вся проблема. Теперь они хотят моей смерти, и теперь я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, но я должен извиниться? Нет, не могу", — заявил рэпер.
Käärijä также добавил, что он просто перепутал флаг Украины с государственным символом Швеции, представительнице которой он уступил первое место на "Евровидении" 2023 года.
Мария Ефросинина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России
15 сентября, 13:22
 
ШоубизВ миреУкраинаЭстонияШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала