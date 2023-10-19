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МВД сообщило о подражателях треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге - РИА Новости, 19.10.2023
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16:15 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/tresh-blogery-1903886800.html
МВД сообщило о подражателях треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге
МВД сообщило о подражателях треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге - РИА Новости, 19.10.2023
МВД сообщило о подражателях треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге
Еще пять подростков попали в поле зрения правоохранителей, расследующих избиения прохожих в Петербурге, полиция считает их последователями треш-блогеров,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:15
2023-10-19T16:15
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Еще пять подростков попали в поле зрения правоохранителей, расследующих избиения прохожих в Петербурге, полиция считает их последователями треш-блогеров, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу. "Сотрудники уголовного розыска Московского района Петербурга в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о группе молодых людей, которые под видео совершали противоправные действия в отношении случайных граждан с последующим размещением в своем телеграм-канале, установили группу подростков – последователей треш-блогеров", - говорится в сообщении. Уточняется, что анализ видео позволил выявить несколько фактов нападений на случайных людей, которые были совершены другой группой лиц. В результате были установлены личности пятерых местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет. Как считают в полиции, медиаконтент направлялся на получивший известность Telegram-канал, администратора которого полиция разыскивает в рамках уголовного дела о хулиганстве. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. Дело было возбуждено по статье о хулиганстве, задержаны 6 молодых людей; потерпевших пока двое. На видео пресс-службы ГУМВД двое молодых людей приносят извинения за свои действия, поясняя, что снимали такие ролики для администратора Telegram-канала Турала Мамедова, потому что тот "ненавидит русских". Именно 18-летний Мамедов является основным фигурантом дела, полиция его пока не нашла. "После проведения необходимых процедур полицейские передали подростков в следственные органы для проведения процессуальных действий", - добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html
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60
происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД сообщило о подражателях треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге

МВД: у треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге, могут быть последователи

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Еще пять подростков попали в поле зрения правоохранителей, расследующих избиения прохожих в Петербурге, полиция считает их последователями треш-блогеров, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу.
"Сотрудники уголовного розыска Московского района Петербурга в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о группе молодых людей, которые под видео совершали противоправные действия в отношении случайных граждан с последующим размещением в своем телеграм-канале, установили группу подростков – последователей треш-блогеров", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что анализ видео позволил выявить несколько фактов нападений на случайных людей, которые были совершены другой группой лиц. В результате были установлены личности пятерых местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет. Как считают в полиции, медиаконтент направлялся на получивший известность Telegram-канал, администратора которого полиция разыскивает в рамках уголовного дела о хулиганстве.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. Дело было возбуждено по статье о хулиганстве, задержаны 6 молодых людей; потерпевших пока двое.
На видео пресс-службы ГУМВД двое молодых людей приносят извинения за свои действия, поясняя, что снимали такие ролики для администратора Telegram-канала Турала Мамедова, потому что тот "ненавидит русских". Именно 18-летний Мамедов является основным фигурантом дела, полиция его пока не нашла.
"После проведения необходимых процедур полицейские передали подростков в следственные органы для проведения процессуальных действий", - добавили в ГУМВД.
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