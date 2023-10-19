https://ria.ru/20231019/tresh-blogery-1903886800.html

МВД сообщило о подражателях треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге

МВД сообщило о подражателях треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге - РИА Новости, 19.10.2023

МВД сообщило о подражателях треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге

Еще пять подростков попали в поле зрения правоохранителей, расследующих избиения прохожих в Петербурге, полиция считает их последователями треш-блогеров,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:15

2023-10-19T16:15

2023-10-19T16:15

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Еще пять подростков попали в поле зрения правоохранителей, расследующих избиения прохожих в Петербурге, полиция считает их последователями треш-блогеров, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу. "Сотрудники уголовного розыска Московского района Петербурга в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о группе молодых людей, которые под видео совершали противоправные действия в отношении случайных граждан с последующим размещением в своем телеграм-канале, установили группу подростков – последователей треш-блогеров", - говорится в сообщении. Уточняется, что анализ видео позволил выявить несколько фактов нападений на случайных людей, которые были совершены другой группой лиц. В результате были установлены личности пятерых местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет. Как считают в полиции, медиаконтент направлялся на получивший известность Telegram-канал, администратора которого полиция разыскивает в рамках уголовного дела о хулиганстве. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. Дело было возбуждено по статье о хулиганстве, задержаны 6 молодых людей; потерпевших пока двое. На видео пресс-службы ГУМВД двое молодых людей приносят извинения за свои действия, поясняя, что снимали такие ролики для администратора Telegram-канала Турала Мамедова, потому что тот "ненавидит русских". Именно 18-летний Мамедов является основным фигурантом дела, полиция его пока не нашла. "После проведения необходимых процедур полицейские передали подростков в следственные органы для проведения процессуальных действий", - добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html

https://ria.ru/20230518/tresh-strimer-1872783151.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)