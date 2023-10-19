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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 19.10.2023 (обновлено: 14:55 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/spetsoperatsiya-1903854717.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.10.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Украина потеряла до 190 военных за сутки на южнодонецком направлении и 5 единиц техники в результате ударов российской группировки войск "Восток" по живой силе... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:45
2023-10-19T14:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
угледар
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украина потеряла до 190 военных за сутки на южнодонецком направлении и 5 единиц техники в результате ударов российской группировки войск "Восток" по живой силе и технике противника в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, сообщило в четверг Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
угледар
украина
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, в мире, угледар, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Угледар, Украина, Донецкая Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны заявило, что на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украина потеряла до 190 военных за сутки на южнодонецком направлении и 5 единиц техники в результате ударов российской группировки войск "Восток" по живой силе и технике противника в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, сообщило в четверг Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУгледарУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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