https://ria.ru/20231019/spetsoperatsiya-1903854717.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.10.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Украина потеряла до 190 военных за сутки на южнодонецком направлении и 5 единиц техники в результате ударов российской группировки войск "Восток" по живой силе... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:45
2023-10-19T14:45
2023-10-19T14:55
специальная военная операция на украине
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угледар
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украина потеряла до 190 военных за сутки на южнодонецком направлении и 5 единиц техники в результате ударов российской группировки войск "Восток" по живой силе и технике противника в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, сообщило в четверг Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, в мире, угледар, украина, донецкая народная республика
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В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны заявило, что на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных