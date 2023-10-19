https://ria.ru/20231019/spetsoperatsiya-1903854717.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 19.10.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Украина потеряла до 190 военных за сутки на южнодонецком направлении и 5 единиц техники в результате ударов российской группировки войск "Восток" по живой силе... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:45

2023-10-19T14:45

2023-10-19T14:55

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

угледар

украина

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_e910ae98c2aa3bd9f2fabdde2d4e57d0.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украина потеряла до 190 военных за сутки на южнодонецком направлении и 5 единиц техники в результате ударов российской группировки войск "Восток" по живой силе и технике противника в районах Угледара, Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, сообщило в четверг Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

угледар

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, в мире, угледар, украина, донецкая народная республика