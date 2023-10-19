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Президент Белоруссии и глава Мордовии обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 19.10.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
18:59 19.10.2023 (обновлено: 19:14 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903932720.html
Президент Белоруссии и глава Мордовии обсудили перспективы сотрудничества
Президент Белоруссии и глава Мордовии обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 19.10.2023
Президент Белоруссии и глава Мордовии обсудили перспективы сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Мордовии Артем Здунов обсудили перспективы сотрудничества на встрече в Минске, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:59
2023-10-19T19:14
республика мордовия
белоруссия
минск
минская область
александр лукашенко
артем здунов
беларуськалий
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Мордовии Артем Здунов обсудили перспективы сотрудничества на встрече в Минске, сообщает пресс-служба главы российского региона. &quot;Стороны достигли рекордного товарооборота - почти 90 миллионов долларов – в 2022 году. Но уже по итогам восьми месяцев 2023 года заметно превысили его - темп роста составил почти 300%, или 115,7 миллиона долларов. Мордовия и Белоруссия традиционно активно сотрудничают в машиностроении и металлургии, химии и нефтехимии, электронике, АПК. Почти 15% потребностей Беларуси в оптоволокне также обеспечиваются импортом из Мордовии&quot;, - говорится в сообщении.Лукашенко поблагодарил руководителя Мордовии за оперативно оказанную помощь в поставках железнодорожных вагонов для нужд "Беларуськалия" и других белорусских предприятий. Белорусские предприятия, в свою очередь, экспортируют продукцию машино- и станкостроения, деревообработки, химической и легкой промышленности, сельскохозяйственное сырье и продукты питания. Большой интерес для Белоруссии представляют ведущие инновационные направления Мордовии - оптоволокно и фармацевтика. Лукашенко также отметил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве с компанией "РМ Рейл" по развитию литейного производства и выпуску оборудования для химической промышленности. Речь шла также о готовности Белоруссии поделиться опытом и технологиями использования вторичных ресурсов, включая синтетическое РДФ-топливо, для получения тепловой энергии. Глава государства также приветствовал инициативу Мордовии по созданию многофункционального центра по реализации и техническому сопровождению техники белорусского производства. "Считаю весьма полезным обмен опытом в области органического земледелия, современных агротехнологий и переработки сельхозпродукции, селекционной работы и племенного дела. Мы также могли бы расширить сотрудничество по поставкам сельхозпродукции и продовольствия. Уверен, можно найти новые возможности для работы в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства", - приводятся в сообщении слова Лукашенко. Пришло время также активно развивать взаимодействие и по всему спектру гуманитарного сотрудничества: наука и образование, культура и искусство, побратимские связи, спорт и туризм. Лукашенко отметил, что для главы Мордовии этот визит на белорусскую землю не просто рабочий. "Вы прикасаетесь к героической истории своей семьи. Беларусь помнит совершенный в годы Великой Отечественной войны подвиг старшего сержанта Здунова Василия Федоровича - Героя Советского Союза", - сказал Лукашенко, поприветствовав инициативу главы Мордовии установить побратимские связи между Червенским районом Минской области, где воевал брат дедушки Артема Здунова, и его родиной - Атяшевским муниципальным районом Мордовии. Глава Мордовии поблагодарил за приглашение посетить Республику Беларусь и подчеркнул, что потенциал двухстороннего сотрудничества очень серьезный. Это, в том числе, увеличение поставок оптоволокна в Белоруссию и сотрудничество в области фармацевтики, а также развитие промышленных кооперационных связей. На встрече также затронули вопрос появления прямого авиарейса. "Саранский аэропорт скоро станет международным. Один из первых рейсов должен полететь сюда. Сам бизнес уже подсказывает это, дает спрос на авиаперемещение. Плюс у нас культурные связи, туризм. Аэропорт и авиасообщение не должны опаздывать за этим деловым сотрудничеством", - сказал Здунов.
https://ria.ru/20230921/mordoviya-1897893727.html
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96
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7 495 645-6601
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белоруссия, минск, минская область, александр лукашенко, артем здунов, беларуськалий, республика мордовия
Республика Мордовия, Белоруссия, Минск, Минская область, Александр Лукашенко, Артем Здунов, Беларуськалий, Республика Мордовия

Президент Белоруссии и глава Мордовии обсудили перспективы сотрудничества

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Мордовии Артем Здунов обсудили перспективы сотрудничества на встрече в Минске, сообщает пресс-служба главы российского региона.
«

"Стороны достигли рекордного товарооборота - почти 90 миллионов долларов – в 2022 году. Но уже по итогам восьми месяцев 2023 года заметно превысили его - темп роста составил почти 300%, или 115,7 миллиона долларов. Мордовия и Белоруссия традиционно активно сотрудничают в машиностроении и металлургии, химии и нефтехимии, электронике, АПК. Почти 15% потребностей Беларуси в оптоволокне также обеспечиваются импортом из Мордовии", - говорится в сообщении.

Лукашенко поблагодарил руководителя Мордовии за оперативно оказанную помощь в поставках железнодорожных вагонов для нужд "Беларуськалия" и других белорусских предприятий. Белорусские предприятия, в свою очередь, экспортируют продукцию машино- и станкостроения, деревообработки, химической и легкой промышленности, сельскохозяйственное сырье и продукты питания. Большой интерес для Белоруссии представляют ведущие инновационные направления Мордовии - оптоволокно и фармацевтика.
Лукашенко также отметил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве с компанией "РМ Рейл" по развитию литейного производства и выпуску оборудования для химической промышленности. Речь шла также о готовности Белоруссии поделиться опытом и технологиями использования вторичных ресурсов, включая синтетическое РДФ-топливо, для получения тепловой энергии. Глава государства также приветствовал инициативу Мордовии по созданию многофункционального центра по реализации и техническому сопровождению техники белорусского производства.
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«
"Считаю весьма полезным обмен опытом в области органического земледелия, современных агротехнологий и переработки сельхозпродукции, селекционной работы и племенного дела. Мы также могли бы расширить сотрудничество по поставкам сельхозпродукции и продовольствия. Уверен, можно найти новые возможности для работы в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Пришло время также активно развивать взаимодействие и по всему спектру гуманитарного сотрудничества: наука и образование, культура и искусство, побратимские связи, спорт и туризм. Лукашенко отметил, что для главы Мордовии этот визит на белорусскую землю не просто рабочий. "Вы прикасаетесь к героической истории своей семьи. Беларусь помнит совершенный в годы Великой Отечественной войны подвиг старшего сержанта Здунова Василия Федоровича - Героя Советского Союза", - сказал Лукашенко, поприветствовав инициативу главы Мордовии установить побратимские связи между Червенским районом Минской области, где воевал брат дедушки Артема Здунова, и его родиной - Атяшевским муниципальным районом Мордовии.
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Глава Мордовии поблагодарил за приглашение посетить Республику Беларусь и подчеркнул, что потенциал двухстороннего сотрудничества очень серьезный. Это, в том числе, увеличение поставок оптоволокна в Белоруссию и сотрудничество в области фармацевтики, а также развитие промышленных кооперационных связей. На встрече также затронули вопрос появления прямого авиарейса. "Саранский аэропорт скоро станет международным. Один из первых рейсов должен полететь сюда. Сам бизнес уже подсказывает это, дает спрос на авиаперемещение. Плюс у нас культурные связи, туризм. Аэропорт и авиасообщение не должны опаздывать за этим деловым сотрудничеством", - сказал Здунов.
 
Республика МордовияБелоруссияМинскМинская областьАлександр ЛукашенкоАртем ЗдуновБеларуськалийРеспублика Мордовия
 
 
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