https://ria.ru/20231019/snaryady-1903950029.html

Нет доказательств использования Израилем запрещенных снарядов, заявили США

Нет доказательств использования Израилем запрещенных снарядов, заявили США - РИА Новости, 19.10.2023

Нет доказательств использования Израилем запрещенных снарядов, заявили США

У США нет доказательств использования Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа, заявил официальный представитель американского госдепа... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:29

2023-10-19T21:29

2023-10-19T21:31

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. У США нет доказательств использования Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа, заявил официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер.Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газа 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором."У меня нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что это соответствует действительности", - сообщил он на вопрос относительно использования Израилем запрещенных боеприпасов с белым фосфором.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/opasnost-1903936304.html

https://ria.ru/20231019/stradaniya-1903949743.html

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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, владимир путин, стефан дюжаррик, хамас, оон, human rights watch