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ВСУ потеряли до 40 солдат на Запорожском направлении
ВСУ потеряли до 40 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.10.2023
ВСУ потеряли до 40 солдат на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили две атаки украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение живой силе и технике одной бригады ВСУ, противник... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:45
2023-10-19T14:45
2023-10-19T14:47
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение живой силе и технике одной бригады ВСУ, противник потерял до 40 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады украинских военных в районе Работино. Всего уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и два автомобиля."Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, орудие "Мста-Б", а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
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киев, вооруженные силы украины, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Германия
ВСУ потеряли до 40 солдат на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 40 солдат и 2 танка на Запорожском направлении
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение живой силе и технике одной бригады ВСУ, противник потерял до 40 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады украинских военных в районе Работино. Всего уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и два автомобиля.
"Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ
, орудие "Мста-Б", а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине