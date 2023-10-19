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ВСУ потеряли до 40 солдат на Запорожском направлении

ВСУ потеряли до 40 солдат на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.10.2023

ВСУ потеряли до 40 солдат на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили две атаки украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение живой силе и технике одной бригады ВСУ, противник... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:45

2023-10-19T14:45

2023-10-19T14:47

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение живой силе и технике одной бригады ВСУ, противник потерял до 40 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады украинских военных в районе Работино. Всего уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и два автомобиля."Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, орудие "Мста-Б", а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.

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киев, вооруженные силы украины, россия, германия