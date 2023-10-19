https://ria.ru/20231019/pogoda-1903745795.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 19.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:28
2023-10-19T08:28
2023-10-19T08:28
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать центральная часть циклона. Погода облачная, временами пройдут дожди. В северной части региона местами с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха - плюс 4 - плюс 6 градусов, в Подмосковье - от плюс 2 до плюс 7 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет южный, слабый, со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно ниже нормы, барометры показывают 742 миллиметра ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидаются дожди и до шести градусов тепла