https://ria.ru/20231019/pogoda-1903745795.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 19.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:28

2023-10-19T08:28

2023-10-19T08:28

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Облачная погода, дожди и до плюс 6 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать центральная часть циклона. Погода облачная, временами пройдут дожди. В северной части региона местами с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха - плюс 4 - плюс 6 градусов, в Подмосковье - от плюс 2 до плюс 7 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет южный, слабый, со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно ниже нормы, барометры показывают 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20231017/volga-1903146857.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода