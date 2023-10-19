https://ria.ru/20231019/patrulirovanie-1903943207.html

НАТО усилит патрулирование в Балтийском море после повреждения газопровода

НАТО усилит патрулирование в Балтийском море после повреждения газопровода - РИА Новости, 19.10.2023

НАТО усилит патрулирование в Балтийском море после повреждения газопровода

НАТО вместе с союзниками усиливают патрулирование в регионе Балтийского моря после недавнего повреждения газопровода Balticconnector, сообщили на сайте альянса. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:21

2023-10-19T20:21

2023-10-19T20:21

финляндия

эстония

балтийское море

нато

в мире

саули ниинисте

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. НАТО вместе с союзниками усиливают патрулирование в регионе Балтийского моря после недавнего повреждения газопровода Balticconnector, сообщили на сайте альянса. "НАТО и союзники усиливают патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе. Усиленные меры включают дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты, в том числе с морскими патрульными самолетами, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения и беспилотниками. В район также переводится четыре минных тральщика", - говорится в заявлении на сайте альянса. Глава пресс-службы НАТО Дилан Уайт заявил, что альянс продолжит внимательно следить за ситуацией и поддерживать тесный контакт с Эстонией, Финляндией и Швецией. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

финляндия

эстония

балтийское море

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финляндия, эстония, балтийское море, нато, в мире, саули ниинисте