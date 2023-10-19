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Запад игнорирует призывы к миру на Украине, заявил патриарх - РИА Новости, 19.10.2023
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Религия
 
13:41 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903830314.html
Запад игнорирует призывы к миру на Украине, заявил патриарх
Запад игнорирует призывы к миру на Украине, заявил патриарх - РИА Новости, 19.10.2023
Запад игнорирует призывы к миру на Украине, заявил патриарх
Призывы к миру на Украине от ведущих религиозных общин мира, в том числе от католиков, игнорируются коллективным западом, заинтересованным в затягивании... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:41
2023-10-19T13:41
религия
украина
россия
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
римско-католическая церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Призывы к миру на Украине от ведущих религиозных общин мира, в том числе от католиков, игнорируются коллективным западом, заинтересованным в затягивании конфликта, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Мы видим, что призывы к миру со стороны ведущих религиозных общин, в том числе Римско-католической церкви, тоже игнорируется теми, кто заинтересован в затягивании конфликта между Россией и странами, которые определяют политику современной Украины. Но при этом некоторые представители так называемого коллективного запада обвиняют русских в разжигании войны и агрессии", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
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россия
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украина, россия, московская область (подмосковье), русская православная церковь, римско-католическая церковь, московский патриархат, религия
Религия, Украина, Россия, Московская область (Подмосковье), Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Московский Патриархат, Религия
Запад игнорирует призывы к миру на Украине, заявил патриарх

Патриарх Кирилл: Запад игнорирует призывы религиозных общин к миру на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Призывы к миру на Украине от ведущих религиозных общин мира, в том числе от католиков, игнорируются коллективным западом, заинтересованным в затягивании конфликта, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Мы видим, что призывы к миру со стороны ведущих религиозных общин, в том числе Римско-католической церкви, тоже игнорируется теми, кто заинтересован в затягивании конфликта между Россией и странами, которые определяют политику современной Украины. Но при этом некоторые представители так называемого коллективного запада обвиняют русских в разжигании войны и агрессии", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Патриарх Кирилл выразил сожаление, что люди не могут жить без войны
Вчера, 13:21
 
РелигияУкраинаРоссияМосковская область (Подмосковье)Русская православная церковьРимско-католическая церковьМосковский ПатриархатРелигия
 
 
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