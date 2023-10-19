https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903830314.html

Запад игнорирует призывы к миру на Украине, заявил патриарх

Запад игнорирует призывы к миру на Украине, заявил патриарх - РИА Новости, 19.10.2023

Запад игнорирует призывы к миру на Украине, заявил патриарх

Призывы к миру на Украине от ведущих религиозных общин мира, в том числе от католиков, игнорируются коллективным западом, заинтересованным в затягивании... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:41

2023-10-19T13:41

2023-10-19T13:41

религия

украина

россия

московская область (подмосковье)

русская православная церковь

римско-католическая церковь

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Призывы к миру на Украине от ведущих религиозных общин мира, в том числе от католиков, игнорируются коллективным западом, заинтересованным в затягивании конфликта, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Мы видим, что призывы к миру со стороны ведущих религиозных общин, в том числе Римско-католической церкви, тоже игнорируется теми, кто заинтересован в затягивании конфликта между Россией и странами, которые определяют политику современной Украины. Но при этом некоторые представители так называемого коллективного запада обвиняют русских в разжигании войны и агрессии", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Задачи фестиваля "Вера и слово", который проходит в Подмосковье в десятый раз с 16 по 19 октября – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества и поиск путей развития системы православных СМИ. Фестиваль проходит раз в два года, на него приглашают представителей православных СМИ, епархиальных пресс-служб, а также церковного медиа-сообщества России и ближнего зарубежья. Организаторы фестиваля – синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, московская область (подмосковье), русская православная церковь, римско-католическая церковь, московский патриархат, религия