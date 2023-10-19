https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html

В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца

В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца - РИА Новости, 19.10.2023

В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца

Польская Погранстража задержала гражданина Украины за перевоз девяти нелегалов в Западную Европу, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:54

2023-10-19T15:54

2023-10-19T15:54

в мире

украина

западная европа

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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польская Погранстража задержала гражданина Украины за перевоз девяти нелегалов в Западную Европу, говорится в сообщении ведомства. "Сотрудники отделения Погранстражи Варшава-Модлин прибыли на место происшествия после получения информации от полиции о столкновении легкового автомобиля VW Caddy с латвийскими регистрационными номерами, которым управлял 42-летний гражданин Украины. Выяснилось, что в автомобиле мужчина перевозил девяти иностранцев (восьми граждан Эритреи и одного гражданина Эфиопии)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Сотрудники Погранстражи задержали девять иностранцев, спрятанных в кузове автомобиля, пытавшихся попасть в Западную Европу. Ни у одного из этих людей не было документа, удостоверяющего личность. Также был задержан гражданин Украины, который находился за рулем и несет ответственность за организацию незаконного перевоза иностранцев из Латвии в западную Европу, пояснили пограничники. Отмечается, что для допроса иностранцев пришлось приглашать переводчика. Выяснилось, что выходцы африканских стран нелегально проникли сначала в Белоруссию, а потом в Латвию. Там их ждала машина с водителем, который должен был их отвезти в Германию. Транспорт в Германию для каждого иностранца стоил от пяти до семи тысяч долларов. Нелегалы помещены в охраняемые центры для иностранцев. В свою очередь, гражданину Украины, организовавшему пересечение польской границы, предъявлено обвинение, и ему грозит до восьми лет лишения свободы. Его поместили под временный арест сроком на три месяца.

https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html

украина

западная европа

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в мире, украина, западная европа