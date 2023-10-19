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В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца - РИА Новости, 19.10.2023
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15:54 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html
В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца
В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца - РИА Новости, 19.10.2023
В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца
Польская Погранстража задержала гражданина Украины за перевоз девяти нелегалов в Западную Европу, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:54
2023-10-19T15:54
в мире
украина
западная европа
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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польская Погранстража задержала гражданина Украины за перевоз девяти нелегалов в Западную Европу, говорится в сообщении ведомства. "Сотрудники отделения Погранстражи Варшава-Модлин прибыли на место происшествия после получения информации от полиции о столкновении легкового автомобиля VW Caddy с латвийскими регистрационными номерами, которым управлял 42-летний гражданин Украины. Выяснилось, что в автомобиле мужчина перевозил девяти иностранцев (восьми граждан Эритреи и одного гражданина Эфиопии)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Сотрудники Погранстражи задержали девять иностранцев, спрятанных в кузове автомобиля, пытавшихся попасть в Западную Европу. Ни у одного из этих людей не было документа, удостоверяющего личность. Также был задержан гражданин Украины, который находился за рулем и несет ответственность за организацию незаконного перевоза иностранцев из Латвии в западную Европу, пояснили пограничники. Отмечается, что для допроса иностранцев пришлось приглашать переводчика. Выяснилось, что выходцы африканских стран нелегально проникли сначала в Белоруссию, а потом в Латвию. Там их ждала машина с водителем, который должен был их отвезти в Германию. Транспорт в Германию для каждого иностранца стоил от пяти до семи тысяч долларов. Нелегалы помещены в охраняемые центры для иностранцев. В свою очередь, гражданину Украины, организовавшему пересечение польской границы, предъявлено обвинение, и ему грозит до восьми лет лишения свободы. Его поместили под временный арест сроком на три месяца.
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в мире, украина, западная европа
В мире, Украина, Западная Европа
В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца

Погранстража Польши задержала украинца за перевоз 9 нелегалов в Западную Европу

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Польские пограничники. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польская Погранстража задержала гражданина Украины за перевоз девяти нелегалов в Западную Европу, говорится в сообщении ведомства.
"Сотрудники отделения Погранстражи Варшава-Модлин прибыли на место происшествия после получения информации от полиции о столкновении легкового автомобиля VW Caddy с латвийскими регистрационными номерами, которым управлял 42-летний гражданин Украины. Выяснилось, что в автомобиле мужчина перевозил девяти иностранцев (восьми граждан Эритреи и одного гражданина Эфиопии)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Сотрудники Погранстражи задержали девять иностранцев, спрятанных в кузове автомобиля, пытавшихся попасть в Западную Европу. Ни у одного из этих людей не было документа, удостоверяющего личность. Также был задержан гражданин Украины, который находился за рулем и несет ответственность за организацию незаконного перевоза иностранцев из Латвии в западную Европу, пояснили пограничники.
Отмечается, что для допроса иностранцев пришлось приглашать переводчика. Выяснилось, что выходцы африканских стран нелегально проникли сначала в Белоруссию, а потом в Латвию. Там их ждала машина с водителем, который должен был их отвезти в Германию. Транспорт в Германию для каждого иностранца стоил от пяти до семи тысяч долларов.
Нелегалы помещены в охраняемые центры для иностранцев. В свою очередь, гражданину Украины, организовавшему пересечение польской границы, предъявлено обвинение, и ему грозит до восьми лет лишения свободы. Его поместили под временный арест сроком на три месяца.
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