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В Якутске пресекли крупное мошенничество с земельными участками - РИА Новости, 19.10.2023
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06:33 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/moshennichestvo-1903739277.html
В Якутске пресекли крупное мошенничество с земельными участками
В Якутске пресекли крупное мошенничество с земельными участками - РИА Новости, 19.10.2023
В Якутске пресекли крупное мошенничество с земельными участками
Крупное мошенничество организованной преступной группы с земельными участками в городе Якутске пресекли сотрудники УФСБ, женщина вовлекла в преступную схему... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:33
2023-10-19T06:33
россия
якутск
происшествия
якутский городской суд
фсб
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ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Крупное мошенничество организованной преступной группы с земельными участками в городе Якутске пресекли сотрудники УФСБ, женщина вовлекла в преступную схему своих близких родственников, в том числе двух дочерей, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия). Отмечается, что 44-летняя якутянка Якутским городским судом признана виновной в совершении особо крупного мошенничества. Она организовала преступную группу, которая занималась махинациями с земельными участками, расположенными на территории города Якутска. Сотрудники УФСБ и МВД установили, что четыре женщины, используя поддельные документы, оформляли свидетельства о праве на наследство на неразграниченные участки и регистрировали их в собственность. Решением Якутского городского суда на всю похищенную недвижимость наложен арест. "Фигурант уголовного дела Х., ранее трижды судимая за аналогичные деяния, заключила досудебное соглашение... в составе ОПГ в течение девяти лет она незаконно оформила право собственности на 16 земельных участков общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Подсудимая признана судом виновной в совершении 18 эпизодов (16 оконченных и два покушения) мошенничества, а также изготовлении поддельных документов, и приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальные участники ОПГ являются близкими родственниками. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении организатора преступной группы А., 1967 г.р., (вменяется 18 эпизодов), и ее дочерей Б., 1985 г.р., (восемь эпизодов) и С., 1989 г.р., (два эпизода) рассматриваются в суде", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что организатор ОПГ гражданка А. в момент возбуждения уголовного дела находилась в Ингушетии, откуда пыталась оформить по обкатанной схеме еще одно имущество. "Подготовка преступления пресечена сотрудниками УФСБ. Злоумышленница была задержана следственной группой МВД по Республике Саха (Якутия) ввиду намерений скрыться и доставлена в город Якутск", - добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html
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РИА Новости
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россия, якутск, происшествия, якутский городской суд, фсб
Россия, Якутск, Происшествия, Якутский городской суд, ФСБ
В Якутске пресекли крупное мошенничество с земельными участками

УФСБ в Якутске пресекло крупное мошенничество с земельными участками

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Крупное мошенничество организованной преступной группы с земельными участками в городе Якутске пресекли сотрудники УФСБ, женщина вовлекла в преступную схему своих близких родственников, в том числе двух дочерей, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).
Отмечается, что 44-летняя якутянка Якутским городским судом признана виновной в совершении особо крупного мошенничества. Она организовала преступную группу, которая занималась махинациями с земельными участками, расположенными на территории города Якутска.
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Сотрудники УФСБ и МВД установили, что четыре женщины, используя поддельные документы, оформляли свидетельства о праве на наследство на неразграниченные участки и регистрировали их в собственность.
Решением Якутского городского суда на всю похищенную недвижимость наложен арест.
"Фигурант уголовного дела Х., ранее трижды судимая за аналогичные деяния, заключила досудебное соглашение... в составе ОПГ в течение девяти лет она незаконно оформила право собственности на 16 земельных участков общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Подсудимая признана судом виновной в совершении 18 эпизодов (16 оконченных и два покушения) мошенничества, а также изготовлении поддельных документов, и приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальные участники ОПГ являются близкими родственниками. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении организатора преступной группы А., 1967 г.р., (вменяется 18 эпизодов), и ее дочерей Б., 1985 г.р., (восемь эпизодов) и С., 1989 г.р., (два эпизода) рассматриваются в суде", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что организатор ОПГ гражданка А. в момент возбуждения уголовного дела находилась в Ингушетии, откуда пыталась оформить по обкатанной схеме еще одно имущество. "Подготовка преступления пресечена сотрудниками УФСБ. Злоумышленница была задержана следственной группой МВД по Республике Саха (Якутия) ввиду намерений скрыться и доставлена в город Якутск", - добавили в УФСБ.
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РоссияЯкутскПроисшествияЯкутский городской судФСБ
 
 
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