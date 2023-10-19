https://ria.ru/20231019/meditsina-1903847231.html

Онколог рассказал о росте числа процедур с применением радиофармпрепаратов

Онколог рассказал о росте числа процедур с применением радиофармпрепаратов - РИА Новости, 19.10.2023

Онколог рассказал о росте числа процедур с применением радиофармпрепаратов

Число процедур с применением радиофармпрепаратов в России, по прогнозам, в 2030 году увеличится в два раза и составит около 30 тысяч процедур в год, заявил... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:25

2023-10-19T14:25

2023-10-19T14:25

общество

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Число процедур с применением радиофармпрепаратов в России, по прогнозам, в 2030 году увеличится в два раза и составит около 30 тысяч процедур в год, заявил директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Центрального федерального округа Сергей Иванов. "По прогнозам, на окончание этого года в нашей стране будет проведено порядка 15 тысяч процедур с использованием радиофармпрепаратов. А уже к 2030 году всего лишь за семь лет эта цифра удвоится по прогнозам в два раза, практически 30 тысяч процедур в год будет проводиться в нашей стране", - сказал Иванов на заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что радиофармпрепараты применяются для лечения как онкологических, так и неонкологических заболеваний. Востребованность данной технологии и в России, и в мире колоссальная, подчеркнул специалист. Радиофармпрепарат (РФП) – это лекарственный препарат в готовой для использования форме, содержащий в своем составе один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов). Также широко используются в ревматологии и эндокринологии. Диагностические РФП применяются для выявления широкого спектра заболеваний, в том числе для оценки распространенности метастатического процесса при раке, а также для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.

https://ria.ru/20230912/meditsina-1895858340.html

https://ria.ru/20230614/rak-1878134632.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, российская академия наук