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Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС - РИА Новости, 19.10.2023
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12:51 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/mask-1903806526.html
Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС
Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС - РИА Новости, 19.10.2023
Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС
Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность блокировки социальной сети в Европе из-за... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:51
2023-10-19T12:51
в мире
европа
илон маск
евросоюз
politico
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность блокировки социальной сети в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. Ранее издание Business Insider с ссылкой на источник сообщало, что Маск обсуждал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. "Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием", - написал Маск в социальной сети X, комментируя пост с сообщением о возможности такой блокировки. Газета Politico сообщала, что Европейский союз начал расследование в отношении социальной сети X после утверждений о распространении дезинформации на тему израильско-палестинского конфликта. Издание отмечало, что X был направлен официальный запрос с требованием предоставить информацию о том, как соцсеть обрабатывает проблемный контент, что является предварительным шагом для начала официального расследования. В октябре Бретон направил Маску письмо о том, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. Маск ответил в комментариях к письму еврокомиссара в соцсети X и предложил перечислить нарушения, на которые Бретон ссылается, "чтобы общественность могла их увидеть". Позднее он написал, что в Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что Х распространяет дезинформацию о конфликте. В августе этого года в Евросоюзе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который нацелен на ужесточение контроля в интернете. В случае несоблюдения закона крупнейшим цифровым игрокам грозят штрафы размером до 6% мирового оборота компании. При повторном нарушении деятельность компании может быть временно запрещена на территории ЕС.
https://ria.ru/20231019/blokirovka-1903731343.html
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в мире, европа, илон маск, евросоюз, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Европа, Илон Маск, Евросоюз, Politico, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС

Маск опроверг сообщения о возможной блокировке X в ЕС из-за нового закона

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность блокировки социальной сети в Европе из-за нового закона о цифровых услугах.
Ранее издание Business Insider с ссылкой на источник сообщало, что Маск обсуждал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах.
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Маск обсуждал возможность блокировки X в ЕС, сообщили СМИ
Вчера, 03:22
"Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием", - написал Маск в социальной сети X, комментируя пост с сообщением о возможности такой блокировки.
Газета Politico сообщала, что Европейский союз начал расследование в отношении социальной сети X после утверждений о распространении дезинформации на тему израильско-палестинского конфликта. Издание отмечало, что X был направлен официальный запрос с требованием предоставить информацию о том, как соцсеть обрабатывает проблемный контент, что является предварительным шагом для начала официального расследования.
В октябре Бретон направил Маску письмо о том, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. Маск ответил в комментариях к письму еврокомиссара в соцсети X и предложил перечислить нарушения, на которые Бретон ссылается, "чтобы общественность могла их увидеть". Позднее он написал, что в Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что Х распространяет дезинформацию о конфликте.
В августе этого года в Евросоюзе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который нацелен на ужесточение контроля в интернете. В случае несоблюдения закона крупнейшим цифровым игрокам грозят штрафы размером до 6% мирового оборота компании. При повторном нарушении деятельность компании может быть временно запрещена на территории ЕС.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Маск ответил на обвинения ЕС из-за "дезинформации" в соцсети X
13 октября, 10:27
 
В миреЕвропаИлон МаскЕвросоюзPoliticoОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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