https://ria.ru/20231019/mask-1903806526.html

Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС

Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС - РИА Новости, 19.10.2023

Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС

Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность блокировки социальной сети в Европе из-за... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:51

2023-10-19T12:51

2023-10-19T12:51

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politico

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность блокировки социальной сети в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. Ранее издание Business Insider с ссылкой на источник сообщало, что Маск обсуждал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. "Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием", - написал Маск в социальной сети X, комментируя пост с сообщением о возможности такой блокировки. Газета Politico сообщала, что Европейский союз начал расследование в отношении социальной сети X после утверждений о распространении дезинформации на тему израильско-палестинского конфликта. Издание отмечало, что X был направлен официальный запрос с требованием предоставить информацию о том, как соцсеть обрабатывает проблемный контент, что является предварительным шагом для начала официального расследования. В октябре Бретон направил Маску письмо о том, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. Маск ответил в комментариях к письму еврокомиссара в соцсети X и предложил перечислить нарушения, на которые Бретон ссылается, "чтобы общественность могла их увидеть". Позднее он написал, что в Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что Х распространяет дезинформацию о конфликте. В августе этого года в Евросоюзе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который нацелен на ужесточение контроля в интернете. В случае несоблюдения закона крупнейшим цифровым игрокам грозят штрафы размером до 6% мирового оборота компании. При повторном нарушении деятельность компании может быть временно запрещена на территории ЕС.

https://ria.ru/20231019/blokirovka-1903731343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, илон маск, евросоюз, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году