https://ria.ru/20231019/mask-1903806526.html
Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС
Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС - РИА Новости, 19.10.2023
Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС
Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность блокировки социальной сети в Европе из-за... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:51
2023-10-19T12:51
2023-10-19T12:51
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европа
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politico
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность блокировки социальной сети в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. Ранее издание Business Insider с ссылкой на источник сообщало, что Маск обсуждал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. "Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием", - написал Маск в социальной сети X, комментируя пост с сообщением о возможности такой блокировки. Газета Politico сообщала, что Европейский союз начал расследование в отношении социальной сети X после утверждений о распространении дезинформации на тему израильско-палестинского конфликта. Издание отмечало, что X был направлен официальный запрос с требованием предоставить информацию о том, как соцсеть обрабатывает проблемный контент, что является предварительным шагом для начала официального расследования. В октябре Бретон направил Маску письмо о том, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. Маск ответил в комментариях к письму еврокомиссара в соцсети X и предложил перечислить нарушения, на которые Бретон ссылается, "чтобы общественность могла их увидеть". Позднее он написал, что в Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что Х распространяет дезинформацию о конфликте. В августе этого года в Евросоюзе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который нацелен на ужесточение контроля в интернете. В случае несоблюдения закона крупнейшим цифровым игрокам грозят штрафы размером до 6% мирового оборота компании. При повторном нарушении деятельность компании может быть временно запрещена на территории ЕС.
https://ria.ru/20231019/blokirovka-1903731343.html
https://ria.ru/20231013/mask-1902445700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, илон маск, евросоюз, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Европа, Илон Маск, Евросоюз, Politico, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в ЕС
Маск опроверг сообщения о возможной блокировке X в ЕС из-за нового закона
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Американский предприниматель, владелец соцсети X
Илон Маск опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность блокировки социальной сети в Европе из-за нового закона о цифровых услугах.
Ранее издание Business Insider с ссылкой на источник сообщало, что Маск обсуждал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах.
Маск обсуждал возможность блокировки X в ЕС, сообщили СМИ
"Очередная ложь Business Insider. Они не являются настоящим изданием", - написал Маск в социальной сети X, комментируя пост с сообщением о возможности такой блокировки.
Газета Politico
сообщала, что Европейский союз начал расследование в отношении социальной сети X после утверждений о распространении дезинформации на тему израильско-палестинского конфликта. Издание отмечало, что X был направлен официальный запрос с требованием предоставить информацию о том, как соцсеть обрабатывает проблемный контент, что является предварительным шагом для начала официального расследования.
В октябре Бретон направил Маску письмо о том, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. Маск ответил в комментариях к письму еврокомиссара в соцсети X и предложил перечислить нарушения, на которые Бретон ссылается, "чтобы общественность могла их увидеть". Позднее он написал, что в Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что Х распространяет дезинформацию о конфликте.
В августе этого года в Евросоюзе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который нацелен на ужесточение контроля в интернете. В случае несоблюдения закона крупнейшим цифровым игрокам грозят штрафы размером до 6% мирового оборота компании. При повторном нарушении деятельность компании может быть временно запрещена на территории ЕС.
Маск ответил на обвинения ЕС из-за "дезинформации" в соцсети X