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Киселев: Мурашко и Гладков контролируют лечение раненого журналиста Sputnik - РИА Новости, 19.10.2023
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18:15 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/lechenie-1903923882.html
Киселев: Мурашко и Гладков контролируют лечение раненого журналиста Sputnik
Киселев: Мурашко и Гладков контролируют лечение раненого журналиста Sputnik - РИА Новости, 19.10.2023
Киселев: Мурашко и Гладков контролируют лечение раненого журналиста Sputnik
Лечение тяжело раненного при ударе украинского дрона в Белгородской области журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи находится под личным контролем министра... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:15
2023-10-19T18:15
белгородская область
белгород
афганистан
михаил мурашко
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Лечение тяжело раненного при ударе украинского дрона в Белгородской области журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи находится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, сообщил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Ранее в минздраве Белгородской области заявили, что Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. "Наш коллега Хайбар Акифи был на реанимобиле, а затем на вертолете перевезен в центр Вишневского, здесь он впервые ненадолго приходил в себя – открыл глаза, когда его осматривал хирург. Это хороший знак, потому что были серьезные опасения относительно ушиба головного мозга или инсульта, теперь есть надежда на позитивную динамику. Хайбару оказывается высокопрофессиональная помощь, врачам пришлось бороться за его жизнь, его лечение находится под личным контролем Михаила Мурашко и Вячеслава Гладкова. Они очень помогли при решении вопроса о перевода нашего журналиста в Москву", - сказал Киселев. Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода, где находилась семья журналиста, в огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги. По данным врачей, состояние журналиста оценивают как средней тяжести. Пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Олеся Акифи в четверг сделала первые шаги, теперь ей предстоит заново учиться ходить, её уже перевели из реанимации в отделение травматологии, сообщила главврач городской больницы №2 города Белгорода Ольга Мевша.
https://ria.ru/20231012/zhurnalist-1902291830.html
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html
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белгородская область, белгород, афганистан, михаил мурашко, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Белгород, Афганистан, Михаил Мурашко, Вячеслав Гладков, Россия
Киселев: Мурашко и Гладков контролируют лечение раненого журналиста Sputnik

Киселев: лечение журналиста Sputnik находится по контролем Мурашко и Гладкова

© SputnikЖурналист Sputnik Хайбар Акифи
Журналист Sputnik Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Журналист Sputnik Хайбар Акифи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Лечение тяжело раненного при ударе украинского дрона в Белгородской области журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи находится под личным контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, сообщил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ранее в минздраве Белгородской области заявили, что Акифи транспортирован на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.
Журналист Sputnik Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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12 октября, 15:57
"Наш коллега Хайбар Акифи был на реанимобиле, а затем на вертолете перевезен в центр Вишневского, здесь он впервые ненадолго приходил в себя – открыл глаза, когда его осматривал хирург. Это хороший знак, потому что были серьезные опасения относительно ушиба головного мозга или инсульта, теперь есть надежда на позитивную динамику. Хайбару оказывается высокопрофессиональная помощь, врачам пришлось бороться за его жизнь, его лечение находится под личным контролем Михаила Мурашко и Вячеслава Гладкова. Они очень помогли при решении вопроса о перевода нашего журналиста в Москву", - сказал Киселев.
Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода, где находилась семья журналиста, в огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.
По данным врачей, состояние журналиста оценивают как средней тяжести. Пострадавший находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Олеся Акифи в четверг сделала первые шаги, теперь ей предстоит заново учиться ходить, её уже перевели из реанимации в отделение травматологии, сообщила главврач городской больницы №2 города Белгорода Ольга Мевша.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян
12 октября, 15:12
 
Белгородская областьБелгородАфганистанМихаил МурашкоВячеслав ГладковРоссия
 
 
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