https://ria.ru/20231019/deklaratsiya-1903809902.html

В Молдавии приняли декларацию, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль

В Молдавии приняли декларацию, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 19.10.2023

В Молдавии приняли декларацию, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль

Парламент Молдавии в четверг большинством голосов принял декларацию, осуждающую нападение ХАМАС на Израиль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:57

2023-10-19T12:57

2023-10-19T12:57

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КИШИНЕВ, 19 окт – РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг большинством голосов принял декларацию, осуждающую нападение ХАМАС на Израиль, передает корреспондент РИА Новости. "Израиль имеет право на самооборону и прежде всего на защиту своих граждан. Решительно осуждаем жестокость атак, варварские действия, совершенные террористической группировкой ХАМАС против гражданского населения. Осуждаем массированные ракетные обстрелы, массовое уничтожение мирного населения, выражаем глубокое сожаление, что среди погибших в результате этого варварского нападения есть гражданин Молдавии", - зачитал текст декларации депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой. Депутаты также потребовали немедленного освобождения заложников, осудили практику использования гражданского населения в качестве живого щита и ракетные обстрелы Израиля из жилых кварталов. Депутаты от ПДС также заявили, что нападение на Израиль 7 октября стало возможным в том числе "из-за безответственной политики некоторых государств", которые прямо спонсируют ХАМАС поставками и производством оружия, игнорируя жизненные интересы жителей сектора Газа. Документ был предложен правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) предложил дополнить текст декларации положениями, о том, что Молдавия как нейтральное и мирное государство обязана призвать стороны конфликта к миру, безоговорочному прекращению всех военных действий, обстрелов жилых кварталов и гражданских объектов. В ответ депутаты от ПДС отметили, что декларация и так подразумевает данные действия и в детализации не нуждается. После бурных дебатов спикер парламента поставил вопрос о принятии документа на голосование, по итогам которого в поддержку документа высказались 75 депутатов, включая Блок коммунистов и социалистов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/izrail-1903796712.html

https://ria.ru/20231019/izrail-1903740520.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, молдавия, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году