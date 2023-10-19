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Благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская" завершили на западе Москвы - РИА Новости, 19.10.2023
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10:44 19.10.2023
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Благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская" завершили на западе Москвы
Благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская" завершили на западе Москвы - РИА Новости, 19.10.2023
Благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская" завершили на западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская" на западе... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:44
2023-10-19T10:44
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петр бирюков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская" на западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская" на западе столицы. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. Кроме того, адаптировали территорию под запросы местных жителей, для них сделали функциональное современное пространство с детскими и спортивными площадками", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в 2021-2022 годах в ходе первых двух этапов обновили участки Очаковского шоссе и Матвеевской улицы. В этом году работы проходили на оставшейся части Матвеевской улицы и улице Озерная. Кроме того, было благоустроено пространство под эстакадой проспекта Генерала Дорохова вблизи дома 4 по Аминьевскому шоссе. "В рамках проекта убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары и заменили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 31,5 тысячи квадратных метров. Обновили асфальт на проезжей части и во внутридворовых проездах, сделали удобные парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 15 остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - рассказал Бирюков. По его словам, на прилегающей к станции БКЛ "Аминьевская" территории установили более 400 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. На маршрутах к метро появились удобные лавочки и навигационная стела. "Возле дома 1 по улице Матвеевской организовали спортивно-игровой кластер из восьми площадок для разных возрастов. Там уложили безопасное резиновое покрытие и поставили современное оборудование", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что районе станции разбили около 99 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью запланирована высадка более 80 деревьев и почти 100 кустарников.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Благоустройство около станции БКЛ "Аминьевская" завершили на западе Москвы

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыБлагоустройство около станции БКЛ "Аминьевская" завершили на западе Москвы
Благоустройство около станции БКЛ Аминьевская завершили на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская" на западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская" на западе столицы. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. Кроме того, адаптировали территорию под запросы местных жителей, для них сделали функциональное современное пространство с детскими и спортивными площадками", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в 2021-2022 годах в ходе первых двух этапов обновили участки Очаковского шоссе и Матвеевской улицы. В этом году работы проходили на оставшейся части Матвеевской улицы и улице Озерная. Кроме того, было благоустроено пространство под эстакадой проспекта Генерала Дорохова вблизи дома 4 по Аминьевскому шоссе.
"В рамках проекта убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары и заменили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 31,5 тысячи квадратных метров. Обновили асфальт на проезжей части и во внутридворовых проездах, сделали удобные парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 15 остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью", - рассказал Бирюков.
По его словам, на прилегающей к станции БКЛ "Аминьевская" территории установили более 400 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. На маршрутах к метро появились удобные лавочки и навигационная стела.
"Возле дома 1 по улице Матвеевской организовали спортивно-игровой кластер из восьми площадок для разных возрастов. Там уложили безопасное резиновое покрытие и поставили современное оборудование", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что районе станции разбили около 99 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью запланирована высадка более 80 деревьев и почти 100 кустарников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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