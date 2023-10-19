https://ria.ru/20231019/artsnaryady-1903959266.html

США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола"

США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола" - РИА Новости, 19.10.2023

США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола"

Военные поставки из США в Израиль идут в ежедневном режиме и включают высокоточные боеприпасы и снаряды для артиллерии, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:45

2023-10-19T22:45

2023-10-19T23:28

сша

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министерство обороны сша

в мире

украина

патрик райдер

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Военные поставки из США в Израиль идут в ежедневном режиме и включают высокоточные боеприпасы и снаряды для артиллерии, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Первые партии военной помощи, включая боеприпасы, начали прибывать в Израиль на прошлой неделе и продолжают поступать на ежедневной основе. Помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе высокоточные боеприпасы, такие как JDAM, SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие категории критически значимого военного имущества", - сказал он на брифинге для СМИ.СМИ ранее сообщали, что США передают Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые были заготовлены для Украины.По словам Райдера, израильтяне получают также противоракеты для систем "Железный купол". СМИ писали, что США вернули в Израиль две таких противоракетные батареи, которые были закуплены для американских войск.

https://ria.ru/20231019/vygoda-1903957807.html

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сша, израиль, министерство обороны сша, в мире, украина, патрик райдер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году