Рейтинг@Mail.ru
США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола" - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 19.10.2023 (обновлено: 23:28 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/artsnaryady-1903959266.html
США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола"
США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола" - РИА Новости, 19.10.2023
США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола"
Военные поставки из США в Израиль идут в ежедневном режиме и включают высокоточные боеприпасы и снаряды для артиллерии, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:45
2023-10-19T23:28
сша
израиль
министерство обороны сша
в мире
украина
патрик райдер
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Военные поставки из США в Израиль идут в ежедневном режиме и включают высокоточные боеприпасы и снаряды для артиллерии, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Первые партии военной помощи, включая боеприпасы, начали прибывать в Израиль на прошлой неделе и продолжают поступать на ежедневной основе. Помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе высокоточные боеприпасы, такие как JDAM, SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие категории критически значимого военного имущества", - сказал он на брифинге для СМИ.СМИ ранее сообщали, что США передают Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые были заготовлены для Украины.По словам Райдера, израильтяне получают также противоракеты для систем "Железный купол". СМИ писали, что США вернули в Израиль две таких противоракетные батареи, которые были закуплены для американских войск.
https://ria.ru/20231019/vygoda-1903957807.html
сша
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3c7a73c7ca904316e37616fc6c659131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, израиль, министерство обороны сша, в мире, украина, патрик райдер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Израиль, Министерство обороны США, В мире, Украина, Патрик Райдер, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола"

Пентагон: США передают Израилю артснаряды и ракеты для "Железного купола"

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи
Погрузка военной помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Военные поставки из США в Израиль идут в ежедневном режиме и включают высокоточные боеприпасы и снаряды для артиллерии, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Первые партии военной помощи, включая боеприпасы, начали прибывать в Израиль на прошлой неделе и продолжают поступать на ежедневной основе. Помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе высокоточные боеприпасы, такие как JDAM, SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и другие категории критически значимого военного имущества", - сказал он на брифинге для СМИ.
СМИ ранее сообщали, что США передают Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые были заготовлены для Украины.
По словам Райдера, израильтяне получают также противоракеты для систем "Железный купол". СМИ писали, что США вернули в Израиль две таких противоракетные батареи, которые были закуплены для американских войск.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
СМИ: Байден хочет убедить американцев в выгоде помощи Украине и Израилю
Вчера, 22:33
 
СШАИзраильМинистерство обороны СШАВ миреУкраинаПатрик РайдерОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала