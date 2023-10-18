https://ria.ru/20231018/zaporozhe-1903488999.html
В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2023
В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Суспільне" ("Общественное"). РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:51
2023-10-18T01:51
2023-10-18T01:51
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Суспільне" ("Общественное"). "В Запорожье прогремели взрывы, передают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала в Telegram. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, запорожье, киев, вооруженные силы рф, telegram
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Киев, Вооруженные силы РФ, Telegram
В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел ряд взрывов