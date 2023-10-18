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Конгресс США хочет разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах"

Конгресс США хочет разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах" - РИА Новости, 18.10.2023

Конгресс США хочет разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах"

Группа сенаторов в палате представителей США разрабатывает законопроект, который позволит президенту США Джо Байдену применять силу против разных... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:12

2023-10-18T14:12

2023-10-18T14:12

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группа сенаторов в палате представителей США разрабатывает законопроект, который позволит президенту США Джо Байдену применять силу против разных ближневосточных группировок, в том числе против движения "Хезболлах", заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол изданию Defence News. По словам Маккола, законопроект разрабатывается на тот случай, если группировка "Хезболлах" "усилит" атаки на Израиль. "Это то, к чему мы должны подготовиться, если "Хезболлах" действительно вмешается... У администрации (президента США - ред.) нет разрешения наносить удары по каким-либо иранским прокси. Поэтому, будь то "Хезболлах", ХАМАС, эти военные шиитские ставленники в Ираке — в соответствии с законодательством (США) у них нет разрешения на нападение", - заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/khezbollakh-1903481321.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902477482.html

https://ria.ru/20231017/voyska-1903469450.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, россия, майкл маккол, джо байден, владимир путин, оон, хамас, хезболла