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Конгресс США хочет разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах" - РИА Новости, 18.10.2023
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14:12 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zakonoproekt-1903607224.html
Конгресс США хочет разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах"
Конгресс США хочет разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах" - РИА Новости, 18.10.2023
Конгресс США хочет разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах"
Группа сенаторов в палате представителей США разрабатывает законопроект, который позволит президенту США Джо Байдену применять силу против разных... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:12
2023-10-18T14:12
в мире
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группа сенаторов в палате представителей США разрабатывает законопроект, который позволит президенту США Джо Байдену применять силу против разных ближневосточных группировок, в том числе против движения "Хезболлах", заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол изданию Defence News. По словам Маккола, законопроект разрабатывается на тот случай, если группировка "Хезболлах" "усилит" атаки на Израиль. "Это то, к чему мы должны подготовиться, если "Хезболлах" действительно вмешается... У администрации (президента США - ред.) нет разрешения наносить удары по каким-либо иранским прокси. Поэтому, будь то "Хезболлах", ХАМАС, эти военные шиитские ставленники в Ираке — в соответствии с законодательством (США) у них нет разрешения на нападение", - заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/khezbollakh-1903481321.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902477482.html
https://ria.ru/20231017/voyska-1903469450.html
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в мире, израиль, сша, россия, майкл маккол, джо байден, владимир путин, оон, хамас, хезболла
В мире, Израиль, США, Россия, Майкл Маккол, Джо Байден, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Хезболла
Конгресс США хочет разрешить Байдену применять силу против "Хезболлах"

В США разработают проект, разрешающий Байдену применять силу против "Хезболлах"

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группа сенаторов в палате представителей США разрабатывает законопроект, который позволит президенту США Джо Байдену применять силу против разных ближневосточных группировок, в том числе против движения "Хезболлах", заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол изданию Defence News.
По словам Маккола, законопроект разрабатывается на тот случай, если группировка "Хезболлах" "усилит" атаки на Израиль.
Бойцы ливанского движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
"Хезболлах" объявило среду "днем гнева" против Израиля
17 октября, 23:47
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"Это то, к чему мы должны подготовиться, если "Хезболлах" действительно вмешается... У администрации (президента США - ред.) нет разрешения наносить удары по каким-либо иранским прокси. Поэтому, будь то "Хезболлах", ХАМАС, эти военные шиитские ставленники в Ираке — в соответствии с законодательством (США) у них нет разрешения на нападение", - заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Флаги движения Хезболла в деревне Адейси на границе с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
СМИ: разведка США сочла конфликт между Израилем и "Хезболлой" маловероятным
13 октября, 11:39
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
СМИ сообщили, в каком случае США могут применить войска на Ближнем Востоке
17 октября, 22:06
 
В миреИзраильСШАРоссияМайкл МакколДжо БайденВладимир ПутинООНХАМАСХезболла
 
 
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