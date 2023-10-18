https://ria.ru/20231018/ukraina-1903541596.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 18.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели на Украине в Днепропетровске, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание Vesti.ua... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:11
2023-10-18T11:11
2023-10-18T11:11
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на Украине в Днепропетровске, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание Vesti.ua в своем Telegram-канале. По данным издания, опубликованном в его Telegram-канале, взрывы прогремели "в Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) и Запорожье". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 9.41 (совпадает с мск). Ранее в среду тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровск, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и в городе Запорожье