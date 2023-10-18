https://ria.ru/20231018/ukraina-1903541596.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 18.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели на Украине в Днепропетровске, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание Vesti.ua... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:11

2023-10-18T11:11

2023-10-18T11:11

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели на Украине в Днепропетровске, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание Vesti.ua в своем Telegram-канале. По данным издания, опубликованном в его Telegram-канале, взрывы прогремели "в Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) и Запорожье". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 9.41 (совпадает с мск). Ранее в среду тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231018/kherson-1903535781.html

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днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепропетровск, киев, вооруженные силы рф