https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903624377.html

СМИ: в Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми

СМИ: в Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми - РИА Новости, 18.10.2023

СМИ: в Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми

Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен заявила, что очень обеспокоена ростом числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:15

2023-10-18T15:15

2023-10-18T15:15

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ГААГА, 18 окт - РИА Новости. Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен заявила, что очень обеспокоена ростом числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми в Нидерландах, пишет газета NRC. По словам докладчика, в 2022 году в Нидерландах было выявлено 814 случаев торговли людьми. Из них в 51 случае жертвами торговли оказались граждане Украины. При этом в 2021 году было зафиксировано только 7 таких случаев среди украинцев. "Мы видим, что мошеннические агентства по трудоустройству злоупотребляют украинцами", - заявила газете Конни Райкен. По ее словам, жертвы торговли людьми зачастую не подают жалобы - либо потому, что не осознают, что их эксплуатируют, либо потому, что им некуда идти. Ранее кабмин Нидерландов сообщил, что число беженцев с Украины в стране вырастет к 1 февраля 2024, потребность в приеме увеличится с 90 тысяч мест до 97 тысяч.

https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина