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СМИ: в Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми - РИА Новости, 18.10.2023
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15:15 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/torgovlya-1903624377.html
СМИ: в Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми
СМИ: в Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми - РИА Новости, 18.10.2023
СМИ: в Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми
Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен заявила, что очень обеспокоена ростом числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:15
2023-10-18T15:15
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ГААГА, 18 окт - РИА Новости. Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен заявила, что очень обеспокоена ростом числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми в Нидерландах, пишет газета NRC. По словам докладчика, в 2022 году в Нидерландах было выявлено 814 случаев торговли людьми. Из них в 51 случае жертвами торговли оказались граждане Украины. При этом в 2021 году было зафиксировано только 7 таких случаев среди украинцев. "Мы видим, что мошеннические агентства по трудоустройству злоупотребляют украинцами", - заявила газете Конни Райкен. По ее словам, жертвы торговли людьми зачастую не подают жалобы - либо потому, что не осознают, что их эксплуатируют, либо потому, что им некуда идти. Ранее кабмин Нидерландов сообщил, что число беженцев с Украины в стране вырастет к 1 февраля 2024, потребность в приеме увеличится с 90 тысяч мест до 97 тысяч.
https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html
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в мире, нидерланды, украина
В мире, Нидерланды, Украина
СМИ: в Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми

NRC: в Нидерландах растет число украинцев, ставших жертвами торговли людьми

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ГААГА, 18 окт - РИА Новости. Национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен заявила, что очень обеспокоена ростом числа украинцев, ставших жертвами торговли людьми в Нидерландах, пишет газета NRC.
По словам докладчика, в 2022 году в Нидерландах было выявлено 814 случаев торговли людьми. Из них в 51 случае жертвами торговли оказались граждане Украины. При этом в 2021 году было зафиксировано только 7 таких случаев среди украинцев.
"Мы видим, что мошеннические агентства по трудоустройству злоупотребляют украинцами", - заявила газете Конни Райкен. По ее словам, жертвы торговли людьми зачастую не подают жалобы - либо потому, что не осознают, что их эксплуатируют, либо потому, что им некуда идти.
Ранее кабмин Нидерландов сообщил, что число беженцев с Украины в стране вырастет к 1 февраля 2024, потребность в приеме увеличится с 90 тысяч мест до 97 тысяч.
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