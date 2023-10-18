https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903498471.html

Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути

Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути - РИА Новости, 18.10.2023

Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути

Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:50

2023-10-18T05:50

2023-10-18T06:11

россия

владимир путин

форум "один пояс - один путь"

китай

пекин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение", - сказал Путин в ходе выступления на форуме "Один пояс - один путь" в КНР.Он отметил, что уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.Форум "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. В рамках форума в среду также запланированы переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина."Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903497906.html

россия

китай

пекин

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россия, владимир путин, форум "один пояс - один путь", китай, пекин, си цзиньпин