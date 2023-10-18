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Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути - РИА Новости, 18.10.2023
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05:50 18.10.2023 (обновлено: 06:11 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903498471.html
Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути
Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути - РИА Новости, 18.10.2023
Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути
Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:50
2023-10-18T06:11
россия
владимир путин
форум "один пояс - один путь"
китай
пекин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение", - сказал Путин в ходе выступления на форуме "Один пояс - один путь" в КНР.Он отметил, что уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.Форум "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. В рамках форума в среду также запланированы переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина."Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903497906.html
россия
китай
пекин
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россия, владимир путин, форум "один пояс - один путь", китай, пекин, си цзиньпин
Россия, Владимир Путин, Форум "Один пояс - один путь", Китай, Пекин, Си Цзиньпин
Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути

Путин: Россия приглашает страны к сотрудничеству по Северному морскому пути

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение", - сказал Путин в ходе выступления на форуме "Один пояс - один путь" в КНР.
Он отметил, что уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.
Форум "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия одноименной инициативы. В рамках форума в среду также запланированы переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
05:44
 
РоссияВладимир ПутинФорум "Один пояс - один путь"КитайПекинСи Цзиньпин
 
 
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