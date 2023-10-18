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Путин призвал палестинское общество стремиться к единству - РИА Новости, 18.10.2023
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13:00 18.10.2023 (обновлено: 13:30 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/putin-1903582352.html
Путин призвал палестинское общество стремиться к единству
Путин призвал палестинское общество стремиться к единству - РИА Новости, 18.10.2023
Путин призвал палестинское общество стремиться к единству
Внутри палестинского общества есть противоречия, нужно стремиться к единству, но это их дело, Россия не может "руководить этим процессом", заявил президент РФ... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:00
2023-10-18T13:30
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
в мире
россия
палестина
китай
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Внутри палестинского общества есть противоречия, нужно стремиться к единству, но это их дело, Россия не может "руководить этим процессом", заявил президент РФ Владимир Путин."Есть противоречия внутри палестинского сообщества, и западный берег, и (сектор) Газа, но я бы не назвал их враждующими. И реакция президента (Палестины Махмуда) Аббаса говорит о том, что он не относится враждебно к сектору Газа и к тем, кто там руководит ситуацией", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.По словам президента, это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия и не значит, что не нужно добиваться единства палестинского сообщества или общества в целом."Конечно, палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело. Мы не можем здесь руководить этим процессом", - добавил Путин."Что касается создания Палестинского государства, то, на наш взгляд, у нас принципиальная позиция, она не связана с сегодняшним кризисом вообще, хотя, конечно, он эту проблему поднимает на поверхность. Тем не менее, мы всегда выступали за создание Палестинского государства, самостоятельного, суверенного, со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Однако, напомнил он, об этом и Россия, и международное сообщество говорят давно, "начиная с 1948 года, когда была поставлена такая задача создать два независимых суверенных государства"."Не знаю, будет ли этот сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи, но если бы это было так, это было правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу, потому что подменить политические вопросы фундаментального характера, связанные с определением судьбы палестинского народа, подменить это какими-то сиюминутными экономическими подачками, как Соединенные Штаты пытались это сделать – это совершено невозможно, и сегодняшний кризис это показывает. Нужно решать фундаментальный задачи политического характера", - подчеркнул Путин."А что касается создания палестинского государства…, у нас принципиальная позиция. Она не связана с сегодняшним кризисом вообще. Хотя, конечно, он эту проблему поднимает на поверхность. Тем не менее, мы всегда выступали за создание палестинского государства - самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.По словам президента, об этом Россия говорит давно, как и международное сообщество, начиная с 1948 года, когда была поставлена такая задача - создать два независимых суверенных государства.
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903580390.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, в мире, россия, палестина, китай
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, В мире, Россия, Палестина, Китай
Путин призвал палестинское общество стремиться к единству

Путин: сиюминутные подачки палестинцам не решат кризис на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Внутри палестинского общества есть противоречия, нужно стремиться к единству, но это их дело, Россия не может "руководить этим процессом", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть противоречия внутри палестинского сообщества, и западный берег, и (сектор) Газа, но я бы не назвал их враждующими. И реакция президента (Палестины Махмуда) Аббаса говорит о том, что он не относится враждебно к сектору Газа и к тем, кто там руководит ситуацией", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта
12:55
По словам президента, это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия и не значит, что не нужно добиваться единства палестинского сообщества или общества в целом.
"Конечно, палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело. Мы не можем здесь руководить этим процессом", - добавил Путин.
«
"Что касается создания Палестинского государства, то, на наш взгляд, у нас принципиальная позиция, она не связана с сегодняшним кризисом вообще, хотя, конечно, он эту проблему поднимает на поверхность. Тем не менее, мы всегда выступали за создание Палестинского государства, самостоятельного, суверенного, со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Однако, напомнил он, об этом и Россия, и международное сообщество говорят давно, "начиная с 1948 года, когда была поставлена такая задача создать два независимых суверенных государства".
«
"Не знаю, будет ли этот сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи, но если бы это было так, это было правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу, потому что подменить политические вопросы фундаментального характера, связанные с определением судьбы палестинского народа, подменить это какими-то сиюминутными экономическими подачками, как Соединенные Штаты пытались это сделать – это совершено невозможно, и сегодняшний кризис это показывает. Нужно решать фундаментальный задачи политического характера", - подчеркнул Путин.
"А что касается создания палестинского государства…, у нас принципиальная позиция. Она не связана с сегодняшним кризисом вообще. Хотя, конечно, он эту проблему поднимает на поверхность. Тем не менее, мы всегда выступали за создание палестинского государства - самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
По словам президента, об этом Россия говорит давно, как и международное сообщество, начиная с 1948 года, когда была поставлена такая задача - создать два независимых суверенных государства.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир ПутинВ миреРоссияПалестинаКитай
 
 
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