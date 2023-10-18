https://ria.ru/20231018/putin-1903499271.html
Путин пожелал Китаю успехов в реализации планов развития
Путин пожелал Китаю успехов в реализации планов развития - РИА Новости, 18.10.2023
Путин пожелал Китаю успехов в реализации планов развития
Президент России Владимир Путин пожелал КНР дальнейших успехов в реализации планов развития, отметив, что у Китая получается то, на что было трудно... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:06
2023-10-18T06:06
2023-10-18T06:06
владимир путин
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал КНР дальнейших успехов в реализации планов развития, отметив, что у Китая получается то, на что было трудно рассчитывать. "Каждый из нас, когда начинает какое-то большое дело, конечно, рассчитывает на то, что оно будет успешным. Но, конечно, при таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем Китайской Народной Республики 10 лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что все получится. У наших китайских друзей получается", - сказал он, выступая на форуме "Один пояс, один путь". Российский лидер пожелал дальнейших успехов Китаю в осуществлении планов. "Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903497906.html
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владимир путин, китай, россия
Владимир Путин, Китай, Россия
Путин пожелал Китаю успехов в реализации планов развития
Путин пожелал КНР дальнейших успехов в реализации планов развития
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал КНР дальнейших успехов в реализации планов развития, отметив, что у Китая получается то, на что было трудно рассчитывать.
"Каждый из нас, когда начинает какое-то большое дело, конечно, рассчитывает на то, что оно будет успешным. Но, конечно, при таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем Китайской Народной Республики 10 лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что все получится. У наших китайских друзей получается", - сказал он, выступая на форуме "Один пояс, один путь".
Российский лидер пожелал дальнейших успехов Китаю в осуществлении планов.
"Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас", - добавил Путин.
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству