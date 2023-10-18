https://ria.ru/20231018/pensioner-1903707006.html

В Выборге пенсионер расчленил сына, отмечавшего день рождения

В Выборге пенсионер расчленил сына, отмечавшего день рождения - РИА Новости, 18.10.2023

В Выборге пенсионер расчленил сына, отмечавшего день рождения

Жителя Выборгского района Ленобласти подозревают в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого сына, праздновавшего день рождения, фрагменты тела... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:09

2023-10-18T21:09

2023-10-18T21:34

происшествия

выборгский район

выборг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Жителя Выборгского района Ленобласти подозревают в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого сына, праздновавшего день рождения, фрагменты тела пенсионер попытался выбросить в реку, сообщают правоохранители. ГУМВД по Петербургу и Ленобласти заявило, что накануне ночью в доме в поселке Лещево Выборгского района Ленобласти между судимым за кражу и нигде неработающим 36-летним местным жителем в ходе празднования его дня рождения произошел конфликт с 63-летним отцом-пенсионером, когда они распивали алкоголь. "После чего отец нанес четыре ножевых ранения своему сыну, расчленил тело в ванной, расфасовав части тела по пакетам, погрузил все в автомобиль "Хонда Акцент" и выбросил пакеты с моста через реку Перовка", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Ранее со ссылкой на СУСК по Ленобласти сообщалось, что в районе реки Перовка у трассы "Скандинавия" были найдены части тела мужчины. В пресс-службе прокуратуры Ленобласти указали, что расчлененные фрагменты тела также нашли на проезжей части трассы из Петербурга к границе с Финляндией.В ГУМВД добавили, что на мосту в Ленобласти очевидцы нашли руку. "Прибывшими на место происшествия полицейскими рука была отправлена на экспертизу. Через некоторое время в 30 метрах от моста было найдено неустановленное тело мужчины, без рук, ног и головы", - добавляет пресс-служба главка. В СУСК по Ленобласти сообщили, что мужчина задержан по подозрению в убийстве сына. "Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывает пресс-служба.

https://ria.ru/20231018/ubiystvo-1903671607.html

https://ria.ru/20231016/volgogradets-1903185575.html

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, выборгский район, выборг