Рейтинг@Mail.ru
В Выборге пенсионер расчленил сына, отмечавшего день рождения - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 18.10.2023 (обновлено: 21:34 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/pensioner-1903707006.html
В Выборге пенсионер расчленил сына, отмечавшего день рождения
В Выборге пенсионер расчленил сына, отмечавшего день рождения - РИА Новости, 18.10.2023
В Выборге пенсионер расчленил сына, отмечавшего день рождения
Жителя Выборгского района Ленобласти подозревают в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого сына, праздновавшего день рождения, фрагменты тела... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:09
2023-10-18T21:34
происшествия
выборгский район
выборг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Жителя Выборгского района Ленобласти подозревают в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого сына, праздновавшего день рождения, фрагменты тела пенсионер попытался выбросить в реку, сообщают правоохранители. ГУМВД по Петербургу и Ленобласти заявило, что накануне ночью в доме в поселке Лещево Выборгского района Ленобласти между судимым за кражу и нигде неработающим 36-летним местным жителем в ходе празднования его дня рождения произошел конфликт с 63-летним отцом-пенсионером, когда они распивали алкоголь. "После чего отец нанес четыре ножевых ранения своему сыну, расчленил тело в ванной, расфасовав части тела по пакетам, погрузил все в автомобиль "Хонда Акцент" и выбросил пакеты с моста через реку Перовка", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Ранее со ссылкой на СУСК по Ленобласти сообщалось, что в районе реки Перовка у трассы "Скандинавия" были найдены части тела мужчины. В пресс-службе прокуратуры Ленобласти указали, что расчлененные фрагменты тела также нашли на проезжей части трассы из Петербурга к границе с Финляндией.В ГУМВД добавили, что на мосту в Ленобласти очевидцы нашли руку. "Прибывшими на место происшествия полицейскими рука была отправлена на экспертизу. Через некоторое время в 30 метрах от моста было найдено неустановленное тело мужчины, без рук, ног и головы", - добавляет пресс-служба главка. В СУСК по Ленобласти сообщили, что мужчина задержан по подозрению в убийстве сына. "Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывает пресс-служба.
https://ria.ru/20231018/ubiystvo-1903671607.html
https://ria.ru/20231016/volgogradets-1903185575.html
выборгский район
выборг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, выборгский район, выборг
Происшествия, Выборгский район, Выборг
В Выборге пенсионер расчленил сына, отмечавшего день рождения

В Выборге пенсионер убил и расчленил сына, отмечавшего день рождения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Жителя Выборгского района Ленобласти подозревают в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого сына, праздновавшего день рождения, фрагменты тела пенсионер попытался выбросить в реку, сообщают правоохранители.
ГУМВД по Петербургу и Ленобласти заявило, что накануне ночью в доме в поселке Лещево Выборгского района Ленобласти между судимым за кражу и нигде неработающим 36-летним местным жителем в ходе празднования его дня рождения произошел конфликт с 63-летним отцом-пенсионером, когда они распивали алкоголь.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Балашихе сын убил мать-пенсионерку и покончил с собой
Вчера, 18:03
«
"После чего отец нанес четыре ножевых ранения своему сыну, расчленил тело в ванной, расфасовав части тела по пакетам, погрузил все в автомобиль "Хонда Акцент" и выбросил пакеты с моста через реку Перовка", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Ранее со ссылкой на СУСК по Ленобласти сообщалось, что в районе реки Перовка у трассы "Скандинавия" были найдены части тела мужчины. В пресс-службе прокуратуры Ленобласти указали, что расчлененные фрагменты тела также нашли на проезжей части трассы из Петербурга к границе с Финляндией.
В ГУМВД добавили, что на мосту в Ленобласти очевидцы нашли руку. "Прибывшими на место происшествия полицейскими рука была отправлена на экспертизу. Через некоторое время в 30 метрах от моста было найдено неустановленное тело мужчины, без рук, ног и головы", - добавляет пресс-служба главка.
В СУСК по Ленобласти сообщили, что мужчина задержан по подозрению в убийстве сына. "Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывает пресс-служба.
Житель Волгограда, обвиняемый в убийстве знакомогов ходе распития спиртных напитков
Волгоградца, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу, осудили
16 октября, 20:40
 
ПроисшествияВыборгский районВыборг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала