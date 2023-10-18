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Армянский депутат считает, что Европа увидела в Пашиняне нового Зеленского - РИА Новости, 18.10.2023
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17:47 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pashinyan-1903667997.html
Армянский депутат считает, что Европа увидела в Пашиняне нового Зеленского
Армянский депутат считает, что Европа увидела в Пашиняне нового Зеленского - РИА Новости, 18.10.2023
Армянский депутат считает, что Европа увидела в Пашиняне нового Зеленского
Теплый прием, оказанный премьеру Армении Николу Пашиняну в Европарламенте, свидетельствует о том, что там увидели нового Зеленского, считает депутат армянского... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:47
2023-10-18T17:47
в мире
россия
никол пашинян
европарламент
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Теплый прием, оказанный премьеру Армении Николу Пашиняну в Европарламенте, свидетельствует о том, что там увидели нового Зеленского, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Армен Рустамян. "Им это выгодно… Такова политика. Если отвечает их интересам, будут аплодировать. Николу Пашиняну там (в Европарламенте) аплодировали стоя, а до этого аплодировали Зеленскому. То есть получается, что в этом регионе они видят нового Зеленского, со всеми печальными последствиями для нас", - сказал Рустамян журналистам. Ситуацию во внешней политике страны он назвал "позорным провалом", добавив, что у армянской дипломатии нет доктринальной базы. "Сегодня могут выступать с пророссийских позиций, завтра – с прозападных. Говорить в Страсбурге то, что им приятно, поехать в Москву и говорить то, что благозвучно для Москвы. То же самое делать в Тегеране и Вашингтоне. Так мы потеряем всех наших возможных друзей", - сказал депутат. Он считает, что создается видимость внешнеполитической деятельности, однако в ее повестку не включаются вопросы, связанные с государственными, национальными интересами. Комментируя возможность подписания соглашения с Азербайджаном до конца года, Рустамян отметил, что договор может быть подписан, но он не будет мирным. "Слово "мирный" здесь лишнее, так как ничего общего с миром этот договор иметь не будет", - сказал парламентарий. Он считает, что Азербайджан будет требовать новых уступок от Армении, в частности, проведения делимитации и демаркации границы на условиях Баку, передачи так называемых анклавов Азербайджанской ССР на территории Армении, что приведет к потере армянской стороной контроля над стратегически важными дорогами, обеспечения сухопутной связи с нахичеванской автономией со снижением уровня контроля Еревана над этой трассой, возвращения в Армению азербайджанцев, проживавших в республике до начала карабахского конфликта в конце XX века. Кроме того, депутат считает, что Баку может воспользоваться признанием Ереваном Карабаха частью Азербайджана в качестве повода, чтобы выставить Армению агрессором и поднять вопрос о репарациях. "Сегодня уже говорится о 100 миллиардах долларах. Вы представляете, что произойдет, если Армения возьмет на себя обязательства по репарациям в 100 миллиардов долларов?" - сказал депутат. Выступая во вторник в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента, Пашинян заявил, что Армения готова быть еще ближе к Евросоюзу, насколько ЕС посчитает это возможным. Также армянский премьер обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения Карабаха, при том что Москва не раз заявляла, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи. Кроме того, Пашинян заявил, что союзники Армении по безопасности на фоне ситуации в Нагорном Карабахе якобы делали публичные призывы к смене власти в стране, правда, не указав, кого он имеет в виду. В среду высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что расценивает выступление Пашиняна в Европарламенте как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений.
https://ria.ru/20231018/armeniya-1903544549.html
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в мире, россия, никол пашинян, европарламент, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Никол Пашинян, Европарламент, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянский депутат считает, что Европа увидела в Пашиняне нового Зеленского

Армянский депутат Рустамян: европейцы увидели в Пашиняне нового Зеленского

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Теплый прием, оказанный премьеру Армении Николу Пашиняну в Европарламенте, свидетельствует о том, что там увидели нового Зеленского, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Армен Рустамян.
"Им это выгодно… Такова политика. Если отвечает их интересам, будут аплодировать. Николу Пашиняну там (в Европарламенте) аплодировали стоя, а до этого аплодировали Зеленскому. То есть получается, что в этом регионе они видят нового Зеленского, со всеми печальными последствиями для нас", - сказал Рустамян журналистам.
Обращение Никола Пашиняна к членам Европарламента во время пленарного заседания в Страсбурге. 17 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным
Вчера, 11:22
Ситуацию во внешней политике страны он назвал "позорным провалом", добавив, что у армянской дипломатии нет доктринальной базы. "Сегодня могут выступать с пророссийских позиций, завтра – с прозападных. Говорить в Страсбурге то, что им приятно, поехать в Москву и говорить то, что благозвучно для Москвы. То же самое делать в Тегеране и Вашингтоне. Так мы потеряем всех наших возможных друзей", - сказал депутат. Он считает, что создается видимость внешнеполитической деятельности, однако в ее повестку не включаются вопросы, связанные с государственными, национальными интересами.
Комментируя возможность подписания соглашения с Азербайджаном до конца года, Рустамян отметил, что договор может быть подписан, но он не будет мирным. "Слово "мирный" здесь лишнее, так как ничего общего с миром этот договор иметь не будет", - сказал парламентарий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе
17 октября, 14:07
Он считает, что Азербайджан будет требовать новых уступок от Армении, в частности, проведения делимитации и демаркации границы на условиях Баку, передачи так называемых анклавов Азербайджанской ССР на территории Армении, что приведет к потере армянской стороной контроля над стратегически важными дорогами, обеспечения сухопутной связи с нахичеванской автономией со снижением уровня контроля Еревана над этой трассой, возвращения в Армению азербайджанцев, проживавших в республике до начала карабахского конфликта в конце XX века.
Кроме того, депутат считает, что Баку может воспользоваться признанием Ереваном Карабаха частью Азербайджана в качестве повода, чтобы выставить Армению агрессором и поднять вопрос о репарациях. "Сегодня уже говорится о 100 миллиардах долларах. Вы представляете, что произойдет, если Армения возьмет на себя обязательства по репарациям в 100 миллиардов долларов?" - сказал депутат.
Выступая во вторник в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента, Пашинян заявил, что Армения готова быть еще ближе к Евросоюзу, насколько ЕС посчитает это возможным. Также армянский премьер обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне исхода армянского населения Карабаха, при том что Москва не раз заявляла, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи. Кроме того, Пашинян заявил, что союзники Армении по безопасности на фоне ситуации в Нагорном Карабахе якобы делали публичные призывы к смене власти в стране, правда, не указав, кого он имеет в виду. В среду высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что расценивает выступление Пашиняна в Европарламенте как безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений.
Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Право на катастрофу: Россия должна Армении
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