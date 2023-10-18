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Программу научно-технологического развития разрабатывает в Оренбуржье - РИА Новости, 18.10.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
10:48 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/orenburzhe-1903536341.html
Программу научно-технологического развития разрабатывает в Оренбуржье
Программу научно-технологического развития разрабатывает в Оренбуржье - РИА Новости, 18.10.2023
Программу научно-технологического развития разрабатывает в Оренбуржье
Оренбургская область разрабатывает региональную программу научно-технологического развития, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:48
2023-10-18T10:48
оренбургская область
денис паслер
оренбургский государственный университет
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Оренбургская область разрабатывает региональную программу научно-технологического развития, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. К формированию программы привлечены промышленные предприятия и эксперты ведущих вузов страны, в частности, Московского института стали и сплавов, РХТУ имени Менделеева, Оренбургского государственного университета, говорится в сообщении. "Для достижения национальных целей развития, поставленных президентом страны, создаются условия для наращивания инновационной активности бизнеса и науки. Оренбургская область обладает научно-техническим потенциалом и человеческим капиталом для того, чтобы разрабатывать и внедрять новые продукты и технологии практически во всех сферах", - приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера. Оренбургские предприятия значительно увеличили для своих программ развития объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Уральская сталь", например, вкладывает в НИОКР от 10 до 100 миллионов рублей в приоритетные направления. "Актуальным является вопрос формирования фундаментального взаимодействия предприятий и науки. Нам необходимо возрождать ключевую связку "вуз" – "предприятие" – "конкретные научные результаты". И для развития НИОКР на наших производствах мы приглашаем к сотрудничеству как региональные, так и федеральные вузы, - цитирует пресс-служба вице-губернатора и зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игната Петухова. По данным пресс-службы, в Оренбуржье запущен механизм целевого финансирования научной, инжиниринговой, патентной и внедренческой деятельности по технологическим проектам, имеющим значение для экономики региона. Участники грантовых конкурсов получат возможность развивать свои проекты за счет взаимодействия с вузами, НИИ, лабораториями, конструкторскими бюро и передовыми промышленными предприятиями региона.
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Артем Смирнов
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денис паслер, оренбургский государственный университет
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбургский государственный университет

Программу научно-технологического развития разрабатывает в Оренбуржье

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Оренбургская область разрабатывает региональную программу научно-технологического развития, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
К формированию программы привлечены промышленные предприятия и эксперты ведущих вузов страны, в частности, Московского института стали и сплавов, РХТУ имени Менделеева, Оренбургского государственного университета, говорится в сообщении.
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"Для достижения национальных целей развития, поставленных президентом страны, создаются условия для наращивания инновационной активности бизнеса и науки. Оренбургская область обладает научно-техническим потенциалом и человеческим капиталом для того, чтобы разрабатывать и внедрять новые продукты и технологии практически во всех сферах", - приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера.
Оренбургские предприятия значительно увеличили для своих программ развития объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Уральская сталь", например, вкладывает в НИОКР от 10 до 100 миллионов рублей в приоритетные направления.
"Актуальным является вопрос формирования фундаментального взаимодействия предприятий и науки. Нам необходимо возрождать ключевую связку "вуз" – "предприятие" – "конкретные научные результаты". И для развития НИОКР на наших производствах мы приглашаем к сотрудничеству как региональные, так и федеральные вузы, - цитирует пресс-служба вице-губернатора и зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игната Петухова.
По данным пресс-службы, в Оренбуржье запущен механизм целевого финансирования научной, инжиниринговой, патентной и внедренческой деятельности по технологическим проектам, имеющим значение для экономики региона. Участники грантовых конкурсов получат возможность развивать свои проекты за счет взаимодействия с вузами, НИИ, лабораториями, конструкторскими бюро и передовыми промышленными предприятиями региона.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургский государственный университет
 
 
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