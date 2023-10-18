https://ria.ru/20231018/obstrel-1903483259.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.10.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T00:12
2023-10-18T00:12
2023-10-18T00:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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горловка
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 107 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки не поступали сведения о жертвах среди гражданских лиц. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.
https://ria.ru/20231015/obstrel-1902945639.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 107 боеприпасов