https://ria.ru/20231018/lavrov-1903657291.html
Лавров прокомментировал визит в КНДР
Лавров прокомментировал визит в КНДР - РИА Новости, 18.10.2023
Лавров прокомментировал визит в КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в КНДР заявил, что посещение страны позволит рассмотреть договоренности, достигнутые ее лидером Ким Чен РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:20
2023-10-18T17:20
2023-10-18T17:20
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сергей лавров
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ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в КНДР заявил, что посещение страны позволит рассмотреть договоренности, достигнутые ее лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным, и обозначить шаги для выполнения планов. В среду глава МИД России прибыл в КНДР с двухдневным визитом. У Лаврова запланированы переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Этот визит проходит через месяц после поездки лидера Северной Кореи по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме "Восточный" в Амурской области. "Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробным образом каждую из договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне на космодроме "Восточный", и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей наших руководителей", - сказал Лавров во время официального приема от имени правительства КНДР. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 году.
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россия, амурская область, сергей лавров, владимир путин, ким чен ын
Россия, Амурская область, Сергей Лавров, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Лавров прокомментировал визит в КНДР
Лавров: визит в КНДР даст обсудить реализацию соглашений Путина и Ким Чен Ына
ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в КНДР заявил, что посещение страны позволит рассмотреть договоренности, достигнутые ее лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным, и обозначить шаги для выполнения планов.
В среду глава МИД России прибыл в КНДР с двухдневным визитом. У Лаврова запланированы переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Этот визит проходит через месяц после поездки лидера Северной Кореи по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме "Восточный" в Амурской области
.
"Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробным образом каждую из договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне на космодроме "Восточный", и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей наших руководителей", - сказал Лавров во время официального приема от имени правительства КНДР.
Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне
в 2009 и 2004 году.
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией