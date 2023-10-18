https://ria.ru/20231018/lavrov-1903657291.html

Лавров прокомментировал визит в КНДР

Лавров прокомментировал визит в КНДР - РИА Новости, 18.10.2023

Лавров прокомментировал визит в КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в КНДР заявил, что посещение страны позволит рассмотреть договоренности, достигнутые ее лидером Ким Чен РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:20

2023-10-18T17:20

2023-10-18T17:20

россия

амурская область

сергей лавров

владимир путин

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

ПХЕНЬЯН, 18 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в КНДР заявил, что посещение страны позволит рассмотреть договоренности, достигнутые ее лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным, и обозначить шаги для выполнения планов. В среду глава МИД России прибыл в КНДР с двухдневным визитом. У Лаврова запланированы переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Этот визит проходит через месяц после поездки лидера Северной Кореи по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме "Восточный" в Амурской области. "Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробным образом каждую из договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне на космодроме "Восточный", и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей наших руководителей", - сказал Лавров во время официального приема от имени правительства КНДР. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 году.

https://ria.ru/20231001/kndr-1899723730.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, амурская область, сергей лавров, владимир путин, ким чен ын