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Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех"
Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех" - РИА Новости, 18.10.2023
Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех"
Ведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки поделилась нюансами отбора участников в детское шоу "Умнее всех" с изданием "7 дней". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:45
2023-10-18T15:45
2023-10-18T15:45
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки поделилась нюансами отбора участников в детское шоу "Умнее всех" с изданием "7 дней".По ее словам, кандидаты проходят отбор в результате сложного кастинга, на котором учитываются многие факторы. "Для участников очень важна стрессоустойчивость, умение не только чему-либо научиться и что-либо запомнить, но еще это и продемонстрировать в достаточно сложных конкурентных условиях. При направленных на тебя софитах и камерах", — рассказала Канделаки. Она отметила, что интерес к интеллектуальным передачам возрастает, так как сейчас модно быть образованным, в результате среди участников дети со всей России — от Москвы до Владивостока"Мы свою задачу в шоу, как это ни громко звучит, понимаем так: найти современных Ломоносовых, Циолковских, Довлатовых, Ландау", — призналась ведущая телеигры.Ранее Тина Канделаки рассказала о своем отношении к фильму "Барби".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех"
Тина Канделаки рассказала, как проходит отбор юных участников шоу "Умнее всех"