Рейтинг@Mail.ru
Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех" - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:45 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/kandelaki-1903629662.html
Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех"
Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех" - РИА Новости, 18.10.2023
Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех"
Ведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки поделилась нюансами отбора участников в детское шоу "Умнее всех" с изданием "7 дней". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:45
2023-10-18T15:45
шоубиз
тина канделаки (тинатин канделаки)
знаменитости
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580025845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03772ab41f255f958032763ac2052423.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки поделилась нюансами отбора участников в детское шоу "Умнее всех" с изданием "7 дней".По ее словам, кандидаты проходят отбор в результате сложного кастинга, на котором учитываются многие факторы. &quot;Для участников очень важна стрессоустойчивость, умение не только чему-либо научиться и что-либо запомнить, но еще это и продемонстрировать в достаточно сложных конкурентных условиях. При направленных на тебя софитах и камерах&quot;, — рассказала Канделаки. Она отметила, что интерес к интеллектуальным передачам возрастает, так как сейчас модно быть образованным, в результате среди участников дети со всей России — от Москвы до Владивостока&quot;Мы свою задачу в шоу, как это ни громко звучит, понимаем так: найти современных Ломоносовых, Циолковских, Довлатовых, Ландау&quot;, — призналась ведущая телеигры.Ранее Тина Канделаки рассказала о своем отношении к фильму "Барби".
https://ria.ru/20231002/tema-1899974699.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580025845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd6f2b795cb6f4ed598edc120aba5ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тина канделаки (тинатин канделаки), знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех"

Тина Канделаки рассказала, как проходит отбор юных участников шоу "Умнее всех"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВедущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки
Ведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Ведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки поделилась нюансами отбора участников в детское шоу "Умнее всех" с изданием "7 дней".
По ее словам, кандидаты проходят отбор в результате сложного кастинга, на котором учитываются многие факторы.
«

"Для участников очень важна стрессоустойчивость, умение не только чему-либо научиться и что-либо запомнить, но еще это и продемонстрировать в достаточно сложных конкурентных условиях. При направленных на тебя софитах и камерах", — рассказала Канделаки.

Она отметила, что интерес к интеллектуальным передачам возрастает, так как сейчас модно быть образованным, в результате среди участников дети со всей России — от Москвы до Владивостока
«

"Мы свою задачу в шоу, как это ни громко звучит, понимаем так: найти современных Ломоносовых, Циолковских, Довлатовых, Ландау", — призналась ведущая телеигры.

Ранее Тина Канделаки рассказала о своем отношении к фильму "Барби".
Приложение Классная тема на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В телешоу "Классная тема!" определены финалисты
2 октября, 15:14
 
ШоубизТина Канделаки (Тинатин Канделаки)ЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала