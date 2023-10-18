https://ria.ru/20231018/kandelaki-1903629662.html

Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех"

Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех" - РИА Новости, 18.10.2023

Канделаки рассказала про кастинг интеллектуального шоу "Умнее всех"

Ведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки поделилась нюансами отбора участников в детское шоу "Умнее всех" с изданием "7 дней". РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:45

2023-10-18T15:45

2023-10-18T15:45

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки поделилась нюансами отбора участников в детское шоу "Умнее всех" с изданием "7 дней".По ее словам, кандидаты проходят отбор в результате сложного кастинга, на котором учитываются многие факторы. "Для участников очень важна стрессоустойчивость, умение не только чему-либо научиться и что-либо запомнить, но еще это и продемонстрировать в достаточно сложных конкурентных условиях. При направленных на тебя софитах и камерах", — рассказала Канделаки. Она отметила, что интерес к интеллектуальным передачам возрастает, так как сейчас модно быть образованным, в результате среди участников дети со всей России — от Москвы до Владивостока"Мы свою задачу в шоу, как это ни громко звучит, понимаем так: найти современных Ломоносовых, Циолковских, Довлатовых, Ландау", — призналась ведущая телеигры.Ранее Тина Канделаки рассказала о своем отношении к фильму "Барби".

https://ria.ru/20231002/tema-1899974699.html

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Алёна Пава

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