Власти Якутии: мост Джалинда-Мохе сократит расстояние грузоперевозок в КНР
Власти: мост Джалинда-Мохе сократит расстояние грузоперевозок из Якутии в Китай
Строительство моста в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 окт - РИА Новости. Мост Джалинда-Мохе сократит расстояние грузоперевозок из Якутии в Китай и может стать частью глобального транспортного коридора с севера на юг, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев выступил на заседании российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта в рамках международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Он рассказал об активном развитии экономических связей Якутии с Китаем. Объем товарооборота республики с КНР в 2023 году уже достиг 2 миллиардов долларов. Глава Якутии подчеркнул важность для региона проектов создания транспортных коридоров, которые свяжут российскую Арктику с Китаем.
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"Мы высоко ценим инициативу Китая "Один пояс - один путь", направленную на укрепление связности огромных территорий Евразии. Сегодня в России реализуются крупнейшие транспортные проекты, включая развитие Северного морского пути. А мосты через реки Лена и Амур, о строительстве которых на открытии форума говорил Президент России Владимир Владимирович Путин, станут частью новых глобальных транспортных коридоров с Севера на Юг", - приводятся слова Николаева.
По мнению главы Якутии, частью транспортного коридора может стать проект "Джалинда-Мохэ", который Якутия планирует реализовать совместно с Правительством Амурской области. "Он предусматривает строительство железнодорожного моста через реку Амур и позволит значительно сократить расстояние доставки грузов из республики", - сказал Николаев.
Ранее сотрудничество Якутии с Китаем обсуждалось на встрече главы республики Айсена Николаева с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем. Среди перспективных направлений глава региона назвал проект сотрудничества по строительству транспортно-логистического комплекса Джалинда-Мохэ (КНР). Николаев отмечал, что создание новых транспортных коридоров с Китаем будет выгодно для Якутии и даст мощный стимул для развития угольной промышленности и добычи железных руд.
Весной китайские власти выполнили предварительное технико-экономическое обоснование строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда - Мохэ. В мае в госкорпорации ВЭБ сообщали, что обсуждают строительство моста с инициатором проекта, потенциальными сокредиторами и федеральными исполнительными органами власти.