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Ливанское движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих бойцов - РИА Новости, 18.10.2023
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23:55 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/gibel-1903721525.html
Ливанское движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих бойцов
Ливанское движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих бойцов - РИА Новости, 18.10.2023
Ливанское движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих бойцов
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" сообщило о гибели двоих своих бойцов. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T23:55
2023-10-18T23:55
в мире
израиль
ливан
палестина
владимир путин
джо байден
наджиб микати
хезболла
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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" сообщило о гибели двоих своих бойцов. Согласно заявлению движения, бойцы погибли "во время выполнения своего долга". За последнюю неделю "Хезболлах" и Израиль неоднократно обменивались обстрелами. В среду вечером армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала девять пусков ракет из Ливана, четыре были перехвачены. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. В секторе Газа во вторник удару подверглась больница "Аль-Ахли". Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Движение "Хезболлах" объявило 18 октября "днем гнева" против Израиля и против визита Джо Байдена. Население арабских и мусульманских стран призвали выходить на протесты. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903721206.html
https://ria.ru/20231018/voyna-1903720976.html
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в мире, израиль, ливан, палестина, владимир путин, джо байден, наджиб микати, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Палестина, Владимир Путин, Джо Байден, Наджиб Микати, Хезболла, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ливанское движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих бойцов

Ливанское шиитское движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих бойцов

© Фото : предоставлено пресс-службой ХезболлахБойцы ливанского движения "Хезболлах"
Бойцы ливанского движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" . Архивное фото
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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" сообщило о гибели двоих своих бойцов.
Согласно заявлению движения, бойцы погибли "во время выполнения своего долга".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь, заявил Нетаньяху
Вчера, 23:52
За последнюю неделю "Хезболлах" и Израиль неоднократно обменивались обстрелами. В среду вечером армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала девять пусков ракет из Ливана, четыре были перехвачены.
Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
В секторе Газа во вторник удару подверглась больница "Аль-Ахли". Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Движение "Хезболлах" объявило 18 октября "днем гнева" против Израиля и против визита Джо Байдена. Население арабских и мусульманских стран призвали выходить на протесты.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Танк Меркава сухопутных войск вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
СМИ: США призвали Израиль не начинать войну с "Хезболла"
Вчера, 23:51
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Херш: ВС Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы
Вчера, 22:21
 
В миреИзраильЛиванПалестинаВладимир ПутинДжо БайденНаджиб МикатиХезболлаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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