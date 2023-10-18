https://ria.ru/20231018/dvory-1903657761.html
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы"
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы" - РИА Новости, 18.10.2023
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы"
Губернаторская программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена в 2023 году почти на 100%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:22
2023-10-18T17:22
2023-10-18T17:22
ярославская область
общество
ярославская область
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881547190_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_a569bdf5267d2d41e9de0bae9847504f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Губернаторская программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена в 2023 году почти на 100%, сообщает правительство региона. "В Ярославской области завершается губернаторская программа "Наши дворы": приняты работы по 83 из 87 дворов. На оставшихся четырех объектах мероприятия выполнены, подрядчики устраняют недостатки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Уточняется, что такие данные были озвучены в правительстве региона на оперативном совещании с главами городских округов и районов, которое провел губернатор Михаил Евраев. Евраев на совещании подчеркнул, что при оценке уже реализованных проектов становится очевидным, что в рамках выполнения программы наработана хорошая практика по благоустройству дворов, выработаны единые подходы к работам. "В частности, не зря принято решение делать тротуары в плитке, подходы и ограждения у площадок. Получилось красиво, безопасно и качественно. В этом году мы завершили работы на полтора месяца раньше, чем в прошлом. Это означает, что процессы отлажены. По завершении всех проектов предлагаю выбрать топ-5 лучших объектов из 87 с поощрением всех, кто принимал участие в реализации", - говорится в сообщении. На совещании отмечалось, что ряд дворов будут сделаны за счет лимитов следующего года. "Считаю, что таких объектов могло быть больше, поэтому еще раз обращаю внимание руководителей: проводите собрания с жителями и готовьте проекты в максимальном количестве, чтобы вы могли задействовать лимиты 2025 года", - подчеркнул Евраев.
https://ria.ru/20221108/dvory-1830006924.html
https://ria.ru/20231011/rostov-1902133026.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881547190_0:0:1780:1334_1920x0_80_0_0_789805301b53f3cbd4fd895c495aac70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы"
Программу "Наши дворы" в Ярославской области выполнили почти на сто процентов
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости.
Губернаторская программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена в 2023 году почти на 100%, сообщает правительство региона
.
"В Ярославской области завершается губернаторская программа "Наши дворы": приняты работы по 83 из 87 дворов. На оставшихся четырех объектах мероприятия выполнены, подрядчики устраняют недостатки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Программа "Наши дворы" в Ярославской области почти завершилась
Уточняется, что такие данные были озвучены в правительстве региона на оперативном совещании с главами городских округов и районов, которое провел губернатор Михаил Евраев
.
Евраев на совещании подчеркнул, что при оценке уже реализованных проектов становится очевидным, что в рамках выполнения программы наработана хорошая практика по благоустройству дворов, выработаны единые подходы к работам.
"В частности, не зря принято решение делать тротуары в плитке, подходы и ограждения у площадок. Получилось красиво, безопасно и качественно. В этом году мы завершили работы на полтора месяца раньше, чем в прошлом. Это означает, что процессы отлажены. По завершении всех проектов предлагаю выбрать топ-5 лучших объектов из 87 с поощрением всех, кто принимал участие в реализации", - говорится в сообщении.
На совещании отмечалось, что ряд дворов будут сделаны за счет лимитов следующего года.
"Считаю, что таких объектов могло быть больше, поэтому еще раз обращаю внимание руководителей: проводите собрания с жителями и готовьте проекты в максимальном количестве, чтобы вы могли задействовать лимиты 2025 года", - подчеркнул Евраев.
Работы над пешеходной зоной в ярославском Ростове начнутся в 2024 году