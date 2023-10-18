https://ria.ru/20231018/dvory-1903657761.html

В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы"

В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы" - РИА Новости, 18.10.2023

В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы"

Губернаторская программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена в 2023 году почти на 100%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:22

2023-10-18T17:22

2023-10-18T17:22

ярославская область

общество

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Губернаторская программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена в 2023 году почти на 100%, сообщает правительство региона. "В Ярославской области завершается губернаторская программа "Наши дворы": приняты работы по 83 из 87 дворов. На оставшихся четырех объектах мероприятия выполнены, подрядчики устраняют недостатки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Уточняется, что такие данные были озвучены в правительстве региона на оперативном совещании с главами городских округов и районов, которое провел губернатор Михаил Евраев. Евраев на совещании подчеркнул, что при оценке уже реализованных проектов становится очевидным, что в рамках выполнения программы наработана хорошая практика по благоустройству дворов, выработаны единые подходы к работам. "В частности, не зря принято решение делать тротуары в плитке, подходы и ограждения у площадок. Получилось красиво, безопасно и качественно. В этом году мы завершили работы на полтора месяца раньше, чем в прошлом. Это означает, что процессы отлажены. По завершении всех проектов предлагаю выбрать топ-5 лучших объектов из 87 с поощрением всех, кто принимал участие в реализации", - говорится в сообщении. На совещании отмечалось, что ряд дворов будут сделаны за счет лимитов следующего года. "Считаю, что таких объектов могло быть больше, поэтому еще раз обращаю внимание руководителей: проводите собрания с жителями и готовьте проекты в максимальном количестве, чтобы вы могли задействовать лимиты 2025 года", - подчеркнул Евраев.

https://ria.ru/20221108/dvory-1830006924.html

https://ria.ru/20231011/rostov-1902133026.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярославская область, михаил евраев