Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы" - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:22 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/dvory-1903657761.html
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы"
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы" - РИА Новости, 18.10.2023
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы"
Губернаторская программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена в 2023 году почти на 100%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:22
2023-10-18T17:22
ярославская область
общество
ярославская область
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881547190_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_a569bdf5267d2d41e9de0bae9847504f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Губернаторская программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена в 2023 году почти на 100%, сообщает правительство региона. "В Ярославской области завершается губернаторская программа "Наши дворы": приняты работы по 83 из 87 дворов. На оставшихся четырех объектах мероприятия выполнены, подрядчики устраняют недостатки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. Уточняется, что такие данные были озвучены в правительстве региона на оперативном совещании с главами городских округов и районов, которое провел губернатор Михаил Евраев. Евраев на совещании подчеркнул, что при оценке уже реализованных проектов становится очевидным, что в рамках выполнения программы наработана хорошая практика по благоустройству дворов, выработаны единые подходы к работам. "В частности, не зря принято решение делать тротуары в плитке, подходы и ограждения у площадок. Получилось красиво, безопасно и качественно. В этом году мы завершили работы на полтора месяца раньше, чем в прошлом. Это означает, что процессы отлажены. По завершении всех проектов предлагаю выбрать топ-5 лучших объектов из 87 с поощрением всех, кто принимал участие в реализации", - говорится в сообщении. На совещании отмечалось, что ряд дворов будут сделаны за счет лимитов следующего года. "Считаю, что таких объектов могло быть больше, поэтому еще раз обращаю внимание руководителей: проводите собрания с жителями и готовьте проекты в максимальном количестве, чтобы вы могли задействовать лимиты 2025 года", - подчеркнул Евраев.
https://ria.ru/20221108/dvory-1830006924.html
https://ria.ru/20231011/rostov-1902133026.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881547190_0:0:1780:1334_1920x0_80_0_0_789805301b53f3cbd4fd895c495aac70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославской области приняли 83 из 87 объектов программы "Наши дворы"

Программу "Наши дворы" в Ярославской области выполнили почти на сто процентов

© РИА Новости / Валерий МельниковРаботы по благоустройству дорожек
Работы по благоустройству дорожек - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Работы по благоустройству дорожек. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Губернаторская программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена в 2023 году почти на 100%, сообщает правительство региона.
"В Ярославской области завершается губернаторская программа "Наши дворы": приняты работы по 83 из 87 дворов. На оставшихся четырех объектах мероприятия выполнены, подрядчики устраняют недостатки", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Вид набережной Ярославля - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Программа "Наши дворы" в Ярославской области почти завершилась
8 ноября 2022, 16:32
Уточняется, что такие данные были озвучены в правительстве региона на оперативном совещании с главами городских округов и районов, которое провел губернатор Михаил Евраев.
Евраев на совещании подчеркнул, что при оценке уже реализованных проектов становится очевидным, что в рамках выполнения программы наработана хорошая практика по благоустройству дворов, выработаны единые подходы к работам.
"В частности, не зря принято решение делать тротуары в плитке, подходы и ограждения у площадок. Получилось красиво, безопасно и качественно. В этом году мы завершили работы на полтора месяца раньше, чем в прошлом. Это означает, что процессы отлажены. По завершении всех проектов предлагаю выбрать топ-5 лучших объектов из 87 с поощрением всех, кто принимал участие в реализации", - говорится в сообщении.
На совещании отмечалось, что ряд дворов будут сделаны за счет лимитов следующего года.
"Считаю, что таких объектов могло быть больше, поэтому еще раз обращаю внимание руководителей: проводите собрания с жителями и готовьте проекты в максимальном количестве, чтобы вы могли задействовать лимиты 2025 года", - подчеркнул Евраев.
Ростовский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Работы над пешеходной зоной в ярославском Ростове начнутся в 2024 году
11 октября, 21:34
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала