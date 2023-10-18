https://ria.ru/20231018/dvizhenie-1903699126.html

График движения поездов на D2 изменится 21-25 октября

График движения поездов на D2 изменится 21-25 октября - РИА Новости, 18.10.2023

График движения поездов на D2 изменится 21-25 октября

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 будет изменен с 21.50 до 5.10 в период с 21 по 25 октября, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:23

2023-10-18T20:23

2023-10-18T20:23

общество

москва

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. График движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 будет изменен с 21.50 до 5.10 в период с 21 по 25 октября, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "С 21.50 до 05.10 21-25 октября изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2. Диаметральные поезда "Нахабино – Подольск" и в обратную сторону отменены, будут курсировать поезда из дальнего пригорода. Интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут. Часть поездов следует укороченными маршрутами от Царицыно. Время отправления первых и последних поездов будет скорректировано", - говорится в сообщении. Как уточняется, в период "окна" будут проводится ремонтные работы на станции Люблино, поэтому 21 и 22 октября будет закрыт путь в Москву, 23 и 24 — путь в область на участке между станциями Москва-Товарная — Царицыно. Также поезда будут следовать по очереди в реверсивном режиме.

https://radiosputnik.ria.ru/20231008/mtsd-1901335580.html

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