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"Аэрофлот" продемонстрировал Conviasa функциональные возможности АИС ОВП - РИА Новости, 18.10.2023
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17:01 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/aviaperevozki-1903652401.html
"Аэрофлот" продемонстрировал Conviasa функциональные возможности АИС ОВП
"Аэрофлот" продемонстрировал Conviasa функциональные возможности АИС ОВП - РИА Новости, 18.10.2023
"Аэрофлот" продемонстрировал Conviasa функциональные возможности АИС ОВП
"Аэрофлот" провел двухдневный семинар для сотрудников авиакомпании Conviasa с демонстрацией функциональных возможностей автоматизированной информационной... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:01
2023-10-18T17:01
в россии
авиакомпании
аэрофлот
технологии
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" провел двухдневный семинар для сотрудников авиакомпании Conviasa с демонстрацией функциональных возможностей автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) "Леонардо" для обеспечения коммерческой и производственной деятельности, сообщает пресс-служба авиакомпании. Делегация венесуэльского авиаперевозчика посетила офис "Аэрофлота" и базовый аэропорт Шереметьево. Гостям продемонстрировали работу "Леонардо" (АИС ОВП), на которую "Аэрофлот" перешёл в ноябре 2022 года. Сотрудники Conviasa ознакомились с основными принципами функционирования программных компонентов программы, состоящих из инвенторной системы для хранения и управления ресурсами рейсов авиакомпании, системы бронирования для создания пассажирских бронирований на рейсе, сервера электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и дополнительных услуг. В аэропорту венесуэльским коллегам показали, как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, говорится в сообщении. "Аэрофлот" стал одним из первых российских авиаперевозчиков, который успешно импортозаместил систему бронирования после введения санкций."Мы рады принимать коллег из Венесуэлы и поделиться практическим опытом внедрения и эксплуатации системы "Леонардо". Первый год эксплуатации показал, что отечественная система бронирования обладает необходимыми функциональными возможностями, которые обеспечивают производственные и коммерческие процессы крупнейшего авиаперевозчика России", – цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлот" Антона Мацкевича. В июне 2023 года Аэрофлот и авиакомпания Conviasa подписали меморандум по расширению сотрудничества между РФ и странами Карибского бассейна. Переход венесуэльского перевозчика на российскую систему бронирования "Леонардо" позволит реализовать соглашение "код-шер/свободная продажа", которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов. Полеты авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Ожидается, что Conviasa перейдет на систему бронирования "Леонардо" в начале 2024 года. Добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231012/aeroflot-1902378689.html
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авиакомпании, аэрофлот, технологии
В России, авиакомпании, Аэрофлот, Технологии
В России

"Аэрофлот" продемонстрировал Conviasa функциональные возможности АИС ОВП

© Фото : Авиакомпания "Аэрофлот"Делегация авиакомпании Conviasa на семинаре Аэрофлота
Делегация авиакомпании Conviasa на семинаре Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Авиакомпания "Аэрофлот"
Делегация авиакомпании Conviasa на семинаре Аэрофлота
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" провел двухдневный семинар для сотрудников авиакомпании Conviasa с демонстрацией функциональных возможностей автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) "Леонардо" для обеспечения коммерческой и производственной деятельности, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Делегация венесуэльского авиаперевозчика посетила офис "Аэрофлота" и базовый аэропорт Шереметьево.
Гостям продемонстрировали работу "Леонардо" (АИС ОВП), на которую "Аэрофлот" перешёл в ноябре 2022 года. Сотрудники Conviasa ознакомились с основными принципами функционирования программных компонентов программы, состоящих из инвенторной системы для хранения и управления ресурсами рейсов авиакомпании, системы бронирования для создания пассажирских бронирований на рейсе, сервера электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и дополнительных услуг. В аэропорту венесуэльским коллегам показали, как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, говорится в сообщении.
"Аэрофлот" стал одним из первых российских авиаперевозчиков, который успешно импортозаместил систему бронирования после введения санкций.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Аэрофлот на 10% увеличит количество маршрутов, на 15% — провозную емкость
12 октября, 20:46
"Мы рады принимать коллег из Венесуэлы и поделиться практическим опытом внедрения и эксплуатации системы "Леонардо". Первый год эксплуатации показал, что отечественная система бронирования обладает необходимыми функциональными возможностями, которые обеспечивают производственные и коммерческие процессы крупнейшего авиаперевозчика России", – цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлот" Антона Мацкевича.
В июне 2023 года Аэрофлот и авиакомпания Conviasa подписали меморандум по расширению сотрудничества между РФ и странами Карибского бассейна. Переход венесуэльского перевозчика на российскую систему бронирования "Леонардо" позволит реализовать соглашение "код-шер/свободная продажа", которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов. Полеты авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Ожидается, что Conviasa перейдет на систему бронирования "Леонардо" в начале 2024 года. Добавили в пресс-службе.
 
В РоссииавиакомпанииАэрофлотТехнологии
 
 
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