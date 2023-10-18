https://ria.ru/20231018/aviaperevozki-1903652401.html

"Аэрофлот" продемонстрировал Conviasa функциональные возможности АИС ОВП

"Аэрофлот" продемонстрировал Conviasa функциональные возможности АИС ОВП - РИА Новости, 18.10.2023

"Аэрофлот" продемонстрировал Conviasa функциональные возможности АИС ОВП

"Аэрофлот" провел двухдневный семинар для сотрудников авиакомпании Conviasa с демонстрацией функциональных возможностей автоматизированной информационной... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:01

2023-10-18T17:01

2023-10-18T17:01

в россии

авиакомпании

аэрофлот

технологии

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" провел двухдневный семинар для сотрудников авиакомпании Conviasa с демонстрацией функциональных возможностей автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) "Леонардо" для обеспечения коммерческой и производственной деятельности, сообщает пресс-служба авиакомпании. Делегация венесуэльского авиаперевозчика посетила офис "Аэрофлота" и базовый аэропорт Шереметьево. Гостям продемонстрировали работу "Леонардо" (АИС ОВП), на которую "Аэрофлот" перешёл в ноябре 2022 года. Сотрудники Conviasa ознакомились с основными принципами функционирования программных компонентов программы, состоящих из инвенторной системы для хранения и управления ресурсами рейсов авиакомпании, системы бронирования для создания пассажирских бронирований на рейсе, сервера электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и дополнительных услуг. В аэропорту венесуэльским коллегам показали, как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, говорится в сообщении. "Аэрофлот" стал одним из первых российских авиаперевозчиков, который успешно импортозаместил систему бронирования после введения санкций."Мы рады принимать коллег из Венесуэлы и поделиться практическим опытом внедрения и эксплуатации системы "Леонардо". Первый год эксплуатации показал, что отечественная система бронирования обладает необходимыми функциональными возможностями, которые обеспечивают производственные и коммерческие процессы крупнейшего авиаперевозчика России", – цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлот" Антона Мацкевича. В июне 2023 года Аэрофлот и авиакомпания Conviasa подписали меморандум по расширению сотрудничества между РФ и странами Карибского бассейна. Переход венесуэльского перевозчика на российскую систему бронирования "Леонардо" позволит реализовать соглашение "код-шер/свободная продажа", которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов. Полеты авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Ожидается, что Conviasa перейдет на систему бронирования "Леонардо" в начале 2024 года. Добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231012/aeroflot-1902378689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авиакомпании, аэрофлот, технологии