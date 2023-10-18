https://ria.ru/20231018/afrokomissiya-1903494163.html

Глава Афрокомиссии назвал удар по больнице в Газе преступлением Израиля

Глава Афрокомиссии назвал удар по больнице в Газе преступлением Израиля - РИА Новости, 18.10.2023

Глава Афрокомиссии назвал удар по больнице в Газе преступлением Израиля

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обвинил Израиль в ударе по больнице в секторе Газа и назвал это "военным преступлением". РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T03:56

2023-10-18T03:56

2023-10-18T03:57

в мире

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палестина

сша

дмитрий медведев

африканский союз

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обвинил Израиль в ударе по больнице в секторе Газа и назвал это "военным преступлением". "Нет слов, чтобы полностью выразить наше осуждение бомбардировке Израилем больницы в Газе, в результате которой погибли сотни людей... Удар по больнице, которая в соответствии с международным гуманитарным правом считается безопасным убежищем, является военным преступлением", - написал Махамат на своей странице в соцсети X. Председатель Афрокомиссии также призвал международное сообщество принять незамедлительные меры. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины, во многих городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231018/bayden-1903493286.html

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в мире, израиль, палестина, сша, дмитрий медведев, африканский союз, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году