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Глава Афрокомиссии назвал удар по больнице в Газе преступлением Израиля
Глава Афрокомиссии назвал удар по больнице в Газе преступлением Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
Глава Афрокомиссии назвал удар по больнице в Газе преступлением Израиля
Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обвинил Израиль в ударе по больнице в секторе Газа и назвал это "военным преступлением". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T03:56
2023-10-18T03:56
2023-10-18T03:57
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исламский джихад
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обвинил Израиль в ударе по больнице в секторе Газа и назвал это "военным преступлением". "Нет слов, чтобы полностью выразить наше осуждение бомбардировке Израилем больницы в Газе, в результате которой погибли сотни людей... Удар по больнице, которая в соответствии с международным гуманитарным правом считается безопасным убежищем, является военным преступлением", - написал Махамат на своей странице в соцсети X. Председатель Афрокомиссии также призвал международное сообщество принять незамедлительные меры. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины, во многих городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
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в мире, израиль, палестина, сша, дмитрий медведев, африканский союз, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, США, Дмитрий Медведев, Африканский союз, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава Афрокомиссии назвал удар по больнице в Газе преступлением Израиля
Глава Афрокомиссии Факи назвал удар по больнице в Газе преступлением Израиля