https://ria.ru/20231017/zhurnalisty-1903455540.html

В ХАМАС сообщили о гибели не менее 16 журналистов при израильских ударах

В ХАМАС сообщили о гибели не менее 16 журналистов при израильских ударах - РИА Новости, 17.10.2023

В ХАМАС сообщили о гибели не менее 16 журналистов при израильских ударах

Движение ХАМАС заявило, что не менее 16 палестинских журналистов погибли в ходе израильских ударов по Газе с начала нынешней эскалации. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:35

2023-10-17T20:35

2023-10-17T20:35

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС заявило, что не менее 16 палестинских журналистов погибли в ходе израильских ударов по Газе с начала нынешней эскалации. "Шестнадцать палестинских журналистов погибли, десятки пострадали в результате ударов по ним во время освещения массовых убийств со стороны оккупантов (Израиля - ред.) в секторе Газа", - говорится в заявлении ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году