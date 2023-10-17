В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться рукопожатия Зеленского
Шеремет призвал мировых лидеров избегать "проклятого рукопожатия" Зеленского
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал мировых лидеров остерегаться "проклятого рукопожатия" Владимира Зеленского, встреча с которым оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками.
Ранее портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль отверг идею Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время.
"Считаю, что мировым лидерам и политикам вообще стоит хорошенько подумать, прежде чем встречаться с шоуменом Зеленским. Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками. Примером тому уйма: экс-премьер Британии Борис Джонсон, экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, экс-спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота и многие другие ушедшие в историю политики", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский становится "токсичной фигурой", которую начинают сторониться, в том числе, и в западных странах.
"Европу Зеленский вообще воспринимает как лошадь, которую он в роли злобного жокея по указаниям американского распорядителя антироссийского забега гонит на убой", - подчеркнул депутат.