https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903262388.html

В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться рукопожатия Зеленского

В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться рукопожатия Зеленского - РИА Новости, 17.10.2023

В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться рукопожатия Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал мировых лидеров остерегаться "проклятого рукопожатия" Владимира Зеленского, встреча с которым... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:40

2023-10-17T10:40

2023-10-17T10:40

в мире

владимир зеленский

госдума рф

россия

украина

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал мировых лидеров остерегаться "проклятого рукопожатия" Владимира Зеленского, встреча с которым оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками. Ранее портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль отверг идею Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время. "Считаю, что мировым лидерам и политикам вообще стоит хорошенько подумать, прежде чем встречаться с шоуменом Зеленским. Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками. Примером тому уйма: экс-премьер Британии Борис Джонсон, экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, экс-спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота и многие другие ушедшие в историю политики", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский становится "токсичной фигурой", которую начинают сторониться, в том числе, и в западных странах. "Европу Зеленский вообще воспринимает как лошадь, которую он в роли злобного жокея по указаниям американского распорядителя антироссийского забега гонит на убой", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230922/sliv-1898036833.html

https://ria.ru/20231016/polsha-1903064365.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, госдума рф, россия, украина, михаил шеремет