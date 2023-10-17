Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться рукопожатия Зеленского - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903262388.html
В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться рукопожатия Зеленского
В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться рукопожатия Зеленского - РИА Новости, 17.10.2023
В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться рукопожатия Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал мировых лидеров остерегаться "проклятого рукопожатия" Владимира Зеленского, встреча с которым... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:40
2023-10-17T10:40
в мире
владимир зеленский
госдума рф
россия
украина
михаил шеремет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал мировых лидеров остерегаться "проклятого рукопожатия" Владимира Зеленского, встреча с которым оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками. Ранее портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль отверг идею Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время. "Считаю, что мировым лидерам и политикам вообще стоит хорошенько подумать, прежде чем встречаться с шоуменом Зеленским. Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками. Примером тому уйма: экс-премьер Британии Борис Джонсон, экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, экс-спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота и многие другие ушедшие в историю политики", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский становится "токсичной фигурой", которую начинают сторониться, в том числе, и в западных странах. "Европу Зеленский вообще воспринимает как лошадь, которую он в роли злобного жокея по указаниям американского распорядителя антироссийского забега гонит на убой", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230922/sliv-1898036833.html
https://ria.ru/20231016/polsha-1903064365.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, госдума рф, россия, украина, михаил шеремет
В мире, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Россия, Украина, Михаил Шеремет
В Госдуме призвали мировых лидеров остерегаться рукопожатия Зеленского

Шеремет призвал мировых лидеров избегать "проклятого рукопожатия" Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал мировых лидеров остерегаться "проклятого рукопожатия" Владимира Зеленского, встреча с которым оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками.
Ранее портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Израиль отверг идею Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Запад уже начал "сливать" Зеленского, заявил Лукашенко
22 сентября, 14:57
"Считаю, что мировым лидерам и политикам вообще стоит хорошенько подумать, прежде чем встречаться с шоуменом Зеленским. Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками. Примером тому уйма: экс-премьер Британии Борис Джонсон, экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, экс-спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота и многие другие ушедшие в историю политики", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский становится "токсичной фигурой", которую начинают сторониться, в том числе, и в западных странах.
"Европу Зеленский вообще воспринимает как лошадь, которую он в роли злобного жокея по указаниям американского распорядителя антироссийского забега гонит на убой", - подчеркнул депутат.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
16 октября, 15:15
 
В миреВладимир ЗеленскийГосдума РФРоссияУкраинаМихаил Шеремет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала