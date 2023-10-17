https://ria.ru/20231017/vstrecha-1903226567.html

Встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не были формальны, отметила Захарова

Встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не были формальны, отметила Захарова - РИА Новости, 17.10.2023

Встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не были формальны, отметила Захарова

Встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер, их значение растет в контексте международной ситуации,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T06:28

2023-10-17T06:28

2023-10-17T06:28

китай

россия

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер, их значение растет в контексте международной ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью китайскому изданию Global Times. По словам Захаровой, любой контакт между главами России и Китая - это возможность предметно согласовать позиции, проанализировать ход реализации предыдущих договоренностей и одобрить новые масштабные проекты сотрудничества. "Подобные встречи никогда не носили формальный характер, они приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации и способствуют качественному укреплению связей между нашими странами", - сказала она. Во вторник Путин прибыл на самолете в пекинский международный аэропорт "Шоуду" для участия в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", а также в мероприятиях в его рамках. Встреча лидеров Китая и России запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры политиков пройдут в два этапа - в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров. Прорабатывается возможность и других встреч в этот день. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций. "Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Кроме того, она привлекла почти 1 триллион долларов инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества.

https://ria.ru/20231016/partner-1902974652.html

https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html

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китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, мария захарова, в мире