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Встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не были формальны, отметила Захарова - РИА Новости, 17.10.2023
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06:28 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/vstrecha-1903226567.html
Встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не были формальны, отметила Захарова
Встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не были формальны, отметила Захарова - РИА Новости, 17.10.2023
Встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не были формальны, отметила Захарова
Встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер, их значение растет в контексте международной ситуации,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:28
2023-10-17T06:28
китай
россия
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владимир путин
си цзиньпин
мария захарова
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер, их значение растет в контексте международной ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью китайскому изданию Global Times. По словам Захаровой, любой контакт между главами России и Китая - это возможность предметно согласовать позиции, проанализировать ход реализации предыдущих договоренностей и одобрить новые масштабные проекты сотрудничества. "Подобные встречи никогда не носили формальный характер, они приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации и способствуют качественному укреплению связей между нашими странами", - сказала она. Во вторник Путин прибыл на самолете в пекинский международный аэропорт "Шоуду" для участия в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", а также в мероприятиях в его рамках. Встреча лидеров Китая и России запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры политиков пройдут в два этапа - в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров. Прорабатывается возможность и других встреч в этот день. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций. "Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Кроме того, она привлекла почти 1 триллион долларов инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества.
https://ria.ru/20231016/partner-1902974652.html
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китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, мария захарова, в мире
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Мария Захарова, В мире
Встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не были формальны, отметила Захарова

Захарова: встречи Путина и Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер, их значение растет в контексте международной ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью китайскому изданию Global Times.
По словам Захаровой, любой контакт между главами России и Китая - это возможность предметно согласовать позиции, проанализировать ход реализации предыдущих договоренностей и одобрить новые масштабные проекты сотрудничества.
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"Подобные встречи никогда не носили формальный характер, они приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации и способствуют качественному укреплению связей между нашими странами", - сказала она.
Во вторник Путин прибыл на самолете в пекинский международный аэропорт "Шоуду" для участия в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", а также в мероприятиях в его рамках.
Встреча лидеров Китая и России запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры политиков пройдут в два этапа - в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров. Прорабатывается возможность и других встреч в этот день.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Кроме того, она привлекла почти 1 триллион долларов инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества.
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