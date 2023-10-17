https://ria.ru/20231017/ulovka-1903222454.html

"Огненный микс": австрийский полковник раскрыл уловку России на Украине

"Огненный микс": австрийский полковник раскрыл уловку России на Украине - РИА Новости, 17.10.2023

"Огненный микс": австрийский полковник раскрыл уловку России на Украине

Российская армия вынудила ВСУ отказаться от масштабных атак с помощью "огненного микса", заявил в беседе с Welt полковник австрийских Вооруженных сил Маркус... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T04:48

2023-10-17T04:48

2023-10-17T04:48

специальная военная операция на украине

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павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российская армия вынудила ВСУ отказаться от масштабных атак с помощью "огненного микса", заявил в беседе с Welt полковник австрийских Вооруженных сил Маркус РайснерВСУ больше не атакуют крупными механизированными соединениями, так как ВС России сразу же встречают их "разрушительным "огненным миксом" из артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), беспилотников-камикадзе, противотанковых управляемых ракет и мин", указал Райснер.На данный момент украинские военные атакуют небольшими группами, что, по словам полковника, требует очень много времени для какого-либо продвижения, а также чревато высокими потерями, отметил он.Полковник также раскритиковал Киев за опрометчивую недооценку надежности российской обороны."Если смотреть объективно, с военной точки зрения украинское контрнаступление полностью провалилось, полностью. Это если говорить предельно откровенно – так, как есть", - заявил офицер. Он указал, что оперативная цель Киева заключалась в прорыве к Азовскому морю за несколько недель."Главное заблуждение заключалось в том, что Украина якобы сможет достигнуть своих оперативных целей даже при нехватке необходимого военного потенциала", - отметил он. Полковник в качестве примера напомнил о превосходстве российской авиации перед противником."Также украинские стратеги совершенно бездарно недооценили прочность выстроенной русскими линии обороны и надежность оборонительных сооружений", - подчеркнул Райснер.Как ранее заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, украинское контрнаступление провалилось полностью. Тем не менее, добавил он, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231016/vsu-1903082596.html

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в мире, россия, украина, маркус райснер, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины