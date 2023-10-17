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Израильские истребители нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Израильские истребители нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2023
Израильские истребители нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары в секторе Газа по командным центрам, военной инфраструктуре с бойцами внутри и укрытиям ХАМАС, нанесение РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:13
2023-10-17T12:13
2023-10-17T12:21
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары в секторе Газа по командным центрам, военной инфраструктуре с бойцами внутри и укрытиям ХАМАС, нанесение ударов продолжается, говорится в заявлении армии."Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по оперативным командным центрам, военной инфраструктуре с боевиками внутри и укрытиям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Зейтуне, северном Рафахе, Джабалии и Хан-Юнисе. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим целям в секторе Газа", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильские истребители нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по командным центрам и укрытиям ХАМАС в Газе