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Израильские истребители нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2023

Израильские истребители нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары в секторе Газа по командным центрам, военной инфраструктуре с бойцами внутри и укрытиям ХАМАС, нанесение РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:13

2023-10-17T12:13

2023-10-17T12:21

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары в секторе Газа по командным центрам, военной инфраструктуре с бойцами внутри и укрытиям ХАМАС, нанесение ударов продолжается, говорится в заявлении армии."Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по оперативным командным центрам, военной инфраструктуре с боевиками внутри и укрытиям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в Зейтуне, северном Рафахе, Джабалии и Хан-Юнисе. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим целям в секторе Газа", - сообщает армия в своем Telegram-канале.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)