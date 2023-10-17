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В КНДР осудили ядерные учения НАТО и назвали их репетицией войны - РИА Новости, 17.10.2023
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05:39 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903224791.html
В КНДР осудили ядерные учения НАТО и назвали их репетицией войны
В КНДР осудили ядерные учения НАТО и назвали их репетицией войны - РИА Новости, 17.10.2023
В КНДР осудили ядерные учения НАТО и назвали их репетицией войны
Ежегодные ядерные учения НАТО "Steadfast Noon", в ходе которых отрабатывается сброс тактических ядерных бомб, являются репетицией ядерной войны, мировое... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:39
2023-10-17T05:39
сша
европа
корейский полуостров
b-52
нато
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СЕУЛ, 17 окт – РИА Новости. Ежегодные ядерные учения НАТО "Steadfast Noon", в ходе которых отрабатывается сброс тактических ядерных бомб, являются репетицией ядерной войны, мировое сообщество должно распознать агрессивный замысел США и НАТО и предотвратить его реализацию, говорится в статье северокорейского ученого, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК). Сотрудник Научного общества международной политики Ким Дон Мён в статье, опубликованной ЦТАК, осудил проведение НАТО и США с 16 до 26 октября ежегодных ядерных учений "Steadfast Noon" в Европе с участием до 60 самолетов. "Эти учения, в ходе которых истребители четвертого и пятого поколений, разные самолеты…американский ядерный стратегический бомбардировщик "B-52" отрабатывают сбрасывание тактических ядерных бомб "B61", размещенных в Европе, очевидно являются репетицией ядерной войны", - пишет Ким Дон Мён. Он также назвал НАТО "ядерными фанатиками", играющими в "опаснейшие азартные игры" с ядерными вооружениями при поддержке США, которые угрожают выступающим против них странам ядерным оружием, а своим союзникам "без колебания" передают ядерные технологии, систематически нарушают международные договоры о ядерном разоружении. "Ядерное бешенство США, которое уже вышло за опасные пределы, интенсивно проявляется на Корейском полуострове. США, постоянно перебрасывая разные ударные ядерные средства на Корейский полуостров – самую горячую точку мира, часто форсируют крупномасштабные одиночные и совместные учения, направленные на (отработку – ред.) ядерной превентивной атаки на КНДР и окружающие страны", - пишет эксперт. Он отмечает, что американская атомная подлодка недавно посещала регион, а стратегический атомный авианосец США и вовсе прибыл с визитом в южнокорейский Пусан. В заключение Ким До Мён призвал международное сообщество распознать "агрессивность безрассудных происков США и сил НАТО" якобы по развязыванию термоядерной войны, и вместе сорвать эти планы. В то же время НАТО в официальном релизе касательно учений отмечает, что в учениях участвуют истребители, способные нести ядерные боеголовки, но не задействованы какие-либо боевые бомбы, а фундаментальной целью ядерного потенциала НАТО является "сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии". Также подчеркивается, что учения не связаны с "текущими мировыми событиями", и отдельно указано, что основная часть учений проводится по меньшей мере в 1000 километрах от границ России.
https://ria.ru/20231004/ugroza-1900319698.html
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сша
европа
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сша, европа, корейский полуостров, b-52, нато
США, Европа, Корейский полуостров, B-52, НАТО
В КНДР осудили ядерные учения НАТО и назвали их репетицией войны

ЦТАК: в КНДР осудили ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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СЕУЛ, 17 окт – РИА Новости. Ежегодные ядерные учения НАТО "Steadfast Noon", в ходе которых отрабатывается сброс тактических ядерных бомб, являются репетицией ядерной войны, мировое сообщество должно распознать агрессивный замысел США и НАТО и предотвратить его реализацию, говорится в статье северокорейского ученого, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
Сотрудник Научного общества международной политики Ким Дон Мён в статье, опубликованной ЦТАК, осудил проведение НАТО и США с 16 до 26 октября ежегодных ядерных учений "Steadfast Noon" в Европе с участием до 60 самолетов.
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"Эти учения, в ходе которых истребители четвертого и пятого поколений, разные самолеты…американский ядерный стратегический бомбардировщик "B-52" отрабатывают сбрасывание тактических ядерных бомб "B61", размещенных в Европе, очевидно являются репетицией ядерной войны", - пишет Ким Дон Мён.
Он также назвал НАТО "ядерными фанатиками", играющими в "опаснейшие азартные игры" с ядерными вооружениями при поддержке США, которые угрожают выступающим против них странам ядерным оружием, а своим союзникам "без колебания" передают ядерные технологии, систематически нарушают международные договоры о ядерном разоружении.
"Ядерное бешенство США, которое уже вышло за опасные пределы, интенсивно проявляется на Корейском полуострове. США, постоянно перебрасывая разные ударные ядерные средства на Корейский полуостров – самую горячую точку мира, часто форсируют крупномасштабные одиночные и совместные учения, направленные на (отработку – ред.) ядерной превентивной атаки на КНДР и окружающие страны", - пишет эксперт.
Он отмечает, что американская атомная подлодка недавно посещала регион, а стратегический атомный авианосец США и вовсе прибыл с визитом в южнокорейский Пусан. В заключение Ким До Мён призвал международное сообщество распознать "агрессивность безрассудных происков США и сил НАТО" якобы по развязыванию термоядерной войны, и вместе сорвать эти планы.
В то же время НАТО в официальном релизе касательно учений отмечает, что в учениях участвуют истребители, способные нести ядерные боеголовки, но не задействованы какие-либо боевые бомбы, а фундаментальной целью ядерного потенциала НАТО является "сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии". Также подчеркивается, что учения не связаны с "текущими мировыми событиями", и отдельно указано, что основная часть учений проводится по меньшей мере в 1000 километрах от границ России.
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