https://ria.ru/20231017/tovarooborot-1903291317.html
Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией
Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией - РИА Новости, 17.10.2023
Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией
Товарооборот России и Венгрии упал на 35% за первые семь месяцев 2023 года, надо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации, заявил... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:23
2023-10-17T12:23
2023-10-17T12:35
владимир путин
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венгрия
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Венгрии упал на 35% за первые семь месяцев 2023 года, надо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем за первые семь месяцев падение - минус 35%", - заявил Путин во вторник на переговорах с Орбаном в Китае.По его словам, это, к счастью, "не отыгрывает" показателей прошлого года. "Но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903289986.html
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владимир путин, россия, венгрия, китай, виктор орбан
Владимир Путин, Россия, Венгрия, Китай, Виктор Орбан
Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией
Путин: товарооборот России и Венгрии упал на 35% в этом году
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Венгрии упал на 35% за первые семь месяцев 2023 года, надо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем за первые семь месяцев падение - минус 35%", - заявил Путин во вторник на переговорах с Орбаном в Китае
.
По его словам, это, к счастью, "не отыгрывает" показателей прошлого года. "Но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане", - подчеркнул президент РФ.
Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России