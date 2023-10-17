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Число российских туристов в Таджикистане выросло на 30 процентов - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
13:25 17.10.2023 (обновлено: 13:51 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/tadzhikistan-1903284576.html
Число российских туристов в Таджикистане выросло на 30 процентов
Число российских туристов в Таджикистане выросло на 30 процентов - РИА Новости, 17.10.2023
Число российских туристов в Таджикистане выросло на 30 процентов
Число российских туристов в Таджикистане в 2023 году уже выросло на 30 процентов по сравнению с годом ранее, россиян привлекают прежде всего горные маршруты в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:25
2023-10-17T13:51
туризм
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туристы
таджикистан
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САМАРКАНД (Узбекистан), 17 окт – РИА Новости. Число российских туристов в Таджикистане в 2023 году уже выросло на 30 процентов по сравнению с годом ранее, россиян привлекают прежде всего горные маршруты в республике, считает директор таджикистанской альпинистско-туристической базы "Артуч" Эрадж Мухаммаджон-заде. "В этом году прирост российских туристов в Таджикистан было около 30 процентов – это около трети от общего числа в 1 миллионов иностранных туристов в республику за девять месяцев", – сказал Мухаммаджон-заде на полях инвестфорума в рамках сессии, отвечая на вопрос о динамике турпотока из РФ. По его оценке, в последние годы со стороны большинства туристов из России Таджикистан начинает восприниматься как "очень красивая страна для путешествия". Директор турбазы считает, что число российских туристов в Таджикистан будет расти и в дальнейшие годы. "Уже к нам отправляется со стороны российских туроператоров новые запросы на новые маршруты, которые будут востребованы в следующем году", – отметил Мухаммаджон-заде. Среди важных локаций, которые могут привлечь гостей из России, он назвал Фанские горы на западе Таджикистана. "Эти горы, конечно же, известны по творчеству знаменитого исполнителя песен Юрия Визбора. Благодаря ему очень много людей узнают о наших красивых пейзажах и горах", – добавил директор турбазы.В Самарканде 16-20 октября проводится 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).
https://ria.ru/20231017/dagestan-1903113124.html
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новости - туризм, туризм, туристы, таджикистан, самарканд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таджикистан, Самарканд
Число российских туристов в Таджикистане выросло на 30 процентов

Турфирма: число российских туристов в Таджикистане в 2023 году выросло на треть

© Sputnik / Амир ИсаевТуристка на месте раскопок городища Пенджикент
Туристка на месте раскопок городища Пенджикент - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Sputnik / Амир Исаев
Туристка на месте раскопок городища Пенджикент. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД (Узбекистан), 17 окт – РИА Новости. Число российских туристов в Таджикистане в 2023 году уже выросло на 30 процентов по сравнению с годом ранее, россиян привлекают прежде всего горные маршруты в республике, считает директор таджикистанской альпинистско-туристической базы "Артуч" Эрадж Мухаммаджон-заде.
"В этом году прирост российских туристов в Таджикистан было около 30 процентов – это около трети от общего числа в 1 миллионов иностранных туристов в республику за девять месяцев", – сказал Мухаммаджон-заде на полях инвестфорума в рамках сессии, отвечая на вопрос о динамике турпотока из РФ.
По его оценке, в последние годы со стороны большинства туристов из России Таджикистан начинает восприниматься как "очень красивая страна для путешествия".
Директор турбазы считает, что число российских туристов в Таджикистан будет расти и в дальнейшие годы. "Уже к нам отправляется со стороны российских туроператоров новые запросы на новые маршруты, которые будут востребованы в следующем году", – отметил Мухаммаджон-заде.
Среди важных локаций, которые могут привлечь гостей из России, он назвал Фанские горы на западе Таджикистана. "Эти горы, конечно же, известны по творчеству знаменитого исполнителя песен Юрия Визбора. Благодаря ему очень много людей узнают о наших красивых пейзажах и горах", – добавил директор турбазы.
В Самарканде 16-20 октября проводится 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).
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