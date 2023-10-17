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ЕР и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС спецтехнику - РИА Новости, 17.10.2023
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20:02 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/spetstekhnika-1903451383.html
ЕР и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС спецтехнику
ЕР и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС спецтехнику - РИА Новости, 17.10.2023
ЕР и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС спецтехнику
Партия "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС РФ более 230 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:02
2023-10-17T20:02
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безопасность
технологии
александр сидякин
единая россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС РФ более 230 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале. "Единая Россия и фонд "Наша Правда" передали спецподразделению ВС РФ крупную партию оборудования. В ближайшее время его доставят зону СВО. В составе груза более 230 единиц спецтехники: квадрокоптеры Mavic и Matrice, баллистические шлемы, бронежилеты, тепловизионные прицелы и гибридные бинокли", - говорится в сообщении партии. По словам руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, отправляемая помощь формируется под конкретные запросы подразделений. "Подбираем такую технику, которая уже себя зарекомендовала в бою, которой удобно пользоваться бойцам, которая позволяет им эффективно решать боевые задачи", - отметил Сидякин, слова которого приводит пресс-служба. По данным гендиректора фонда Александра Бровченко, на всех квадрокоптерах Mavic уже установлена последняя версия прошивки, которая является самой продвинутой на данный момент. "На Matrice сейчас также устанавливается новейшая прошивка. Все это позволяет безопасно и эффективно использовать эту технику в условиях боя", - отметил Бровченко.
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безопасность, технологии, александр сидякин, единая россия, вооруженные силы рф
Надежные люди, Безопасность, Технологии, Александр Сидякин, Единая Россия, Вооруженные силы РФ
ЕР и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС спецтехнику

ЕР и фонд Наша правда передали спецподразделению ВС более 230 единиц спецтехники

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС РФ более 230 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.
«
"Единая Россия и фонд "Наша Правда" передали спецподразделению ВС РФ крупную партию оборудования. В ближайшее время его доставят зону СВО. В составе груза более 230 единиц спецтехники: квадрокоптеры Mavic и Matrice, баллистические шлемы, бронежилеты, тепловизионные прицелы и гибридные бинокли", - говорится в сообщении партии.
По словам руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, отправляемая помощь формируется под конкретные запросы подразделений.
«
"Подбираем такую технику, которая уже себя зарекомендовала в бою, которой удобно пользоваться бойцам, которая позволяет им эффективно решать боевые задачи", - отметил Сидякин, слова которого приводит пресс-служба.
По данным гендиректора фонда Александра Бровченко, на всех квадрокоптерах Mavic уже установлена последняя версия прошивки, которая является самой продвинутой на данный момент.
"На Matrice сейчас также устанавливается новейшая прошивка. Все это позволяет безопасно и эффективно использовать эту технику в условиях боя", - отметил Бровченко.
 
Надежные людиБезопасностьТехнологииАлександр СидякинЕдиная РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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