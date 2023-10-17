https://ria.ru/20231017/spetstekhnika-1903451383.html

ЕР и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС спецтехнику

ЕР и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС спецтехнику - РИА Новости, 17.10.2023

ЕР и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС спецтехнику

Партия "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС РФ более 230 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T20:02

2023-10-17T20:02

2023-10-17T20:02

надежные люди

безопасность

технологии

александр сидякин

единая россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и фонд "Наша правда" передали спецподразделению ВС РФ более 230 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале. "Единая Россия и фонд "Наша Правда" передали спецподразделению ВС РФ крупную партию оборудования. В ближайшее время его доставят зону СВО. В составе груза более 230 единиц спецтехники: квадрокоптеры Mavic и Matrice, баллистические шлемы, бронежилеты, тепловизионные прицелы и гибридные бинокли", - говорится в сообщении партии. По словам руководителя Центрального исполкома партии Александра Сидякина, отправляемая помощь формируется под конкретные запросы подразделений. "Подбираем такую технику, которая уже себя зарекомендовала в бою, которой удобно пользоваться бойцам, которая позволяет им эффективно решать боевые задачи", - отметил Сидякин, слова которого приводит пресс-служба. По данным гендиректора фонда Александра Бровченко, на всех квадрокоптерах Mavic уже установлена последняя версия прошивки, которая является самой продвинутой на данный момент. "На Matrice сейчас также устанавливается новейшая прошивка. Все это позволяет безопасно и эффективно использовать эту технику в условиях боя", - отметил Бровченко.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, александр сидякин, единая россия, вооруженные силы рф