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В Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии
В Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии - РИА Новости, 17.10.2023
В Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии
Телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией получил повреждения, заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин, его слова приводит... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:31
2023-10-17T17:31
2023-10-17T19:07
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией получил повреждения, заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин, его слова приводит агентство Рейтер."Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией", — сказал он. Как отметил министр, причина повреждения кабеля еще не установлена.В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи сообщили, что фиксировали вероятный взрыв в районе газопровода. Центральная криминальная полиция Финляндии считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть протяженностью почти 80 километров проходит по дну Балтийского моря. Пропускная способность — 2,6 миллиарда кубометров в год.
https://ria.ru/20231017/balticconnector-1903307612.html
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в мире, швеция, эстония, финляндия
В мире, Швеция, Эстония, Финляндия
В Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии
Власти Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией получил повреждения, заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин, его слова приводит агентство Рейтер
.
«
"Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией
и Эстонией", — сказал он.
Как отметил министр, причина повреждения кабеля еще не установлена.
В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи сообщили, что фиксировали вероятный взрыв в районе газопровода. Центральная криминальная полиция Финляндии считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.
Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть протяженностью почти 80 километров проходит по дну Балтийского моря. Пропускная способность — 2,6 миллиарда кубометров в год.
СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector