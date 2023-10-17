https://ria.ru/20231017/shvetsiya-1903408300.html

В Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии

В Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии - РИА Новости, 17.10.2023

В Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии

Телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией получил повреждения, заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин, его слова приводит... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:31

2023-10-17T17:31

2023-10-17T19:07

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией получил повреждения, заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин, его слова приводит агентство Рейтер."Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией", — сказал он. Как отметил министр, причина повреждения кабеля еще не установлена.В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи сообщили, что фиксировали вероятный взрыв в районе газопровода. Центральная криминальная полиция Финляндии считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть протяженностью почти 80 километров проходит по дну Балтийского моря. Пропускная способность — 2,6 миллиарда кубометров в год.

https://ria.ru/20231017/balticconnector-1903307612.html

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