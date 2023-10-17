https://ria.ru/20231017/shufutinskiy-1903268451.html
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей - РИА Новости, 17.10.2023
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей
Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом. По словам шансонье, он очень привязан к России. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:15
2023-10-17T11:15
2023-10-17T11:15
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом. По словам шансонье, он очень привязан к России. "Мне лично сегодня никуда не хочется уезжать из России. Я даже концерты за границей стараюсь не делать. Я здесь родился, люблю Москву, мой родной город, мою страну", — поделился певец с изданием "Аргументы и факты".Шуфутинский отметил, что за пределами России его настораживает отношение к соотечественникам. "Меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе. Я с ним не согласен. Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!" — признался музыкант.Ранее Шуфутинский высказался об отношении к спецоперации и сбежавшим из России артистам.
https://ria.ru/20230903/shufutinskiy-1893888846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей любовью к России