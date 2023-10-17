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Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей - РИА Новости, 17.10.2023
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Шоубиз
 
11:15 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/shufutinskiy-1903268451.html
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей - РИА Новости, 17.10.2023
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей
Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом. По словам шансонье, он очень привязан к России. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:15
2023-10-17T11:15
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом. По словам шансонье, он очень привязан к России. &quot;Мне лично сегодня никуда не хочется уезжать из России. Я даже концерты за границей стараюсь не делать. Я здесь родился, люблю Москву, мой родной город, мою страну&quot;, — поделился певец с изданием &quot;Аргументы и факты&quot;.Шуфутинский отметил, что за пределами России его настораживает отношение к соотечественникам. "Меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе. Я с ним не согласен. Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!" — признался музыкант.Ранее Шуфутинский высказался об отношении к спецоперации и сбежавшим из России артистам.
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михаил шуфутинский, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Михаил Шуфутинский, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей

Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей любовью к России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Певец Михаил Шуфутинский
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом. По словам шансонье, он очень привязан к России.
«

"Мне лично сегодня никуда не хочется уезжать из России. Я даже концерты за границей стараюсь не делать. Я здесь родился, люблю Москву, мой родной город, мою страну", — поделился певец с изданием "Аргументы и факты".

Шуфутинский отметил, что за пределами России его настораживает отношение к соотечественникам.
«
"Меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе. Я с ним не согласен. Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!" — признался музыкант.
Ранее Шуфутинский высказался об отношении к спецоперации и сбежавшим из России артистам.
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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