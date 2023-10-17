https://ria.ru/20231017/shufutinskiy-1903268451.html

Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей

Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей - РИА Новости, 17.10.2023

Шуфутинский объяснил отказ от гастролей за границей

Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом. По словам шансонье, он очень привязан к России. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:15

2023-10-17T11:15

2023-10-17T11:15

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский сократил количество гастролей за рубежом. По словам шансонье, он очень привязан к России. "Мне лично сегодня никуда не хочется уезжать из России. Я даже концерты за границей стараюсь не делать. Я здесь родился, люблю Москву, мой родной город, мою страну", — поделился певец с изданием "Аргументы и факты".Шуфутинский отметил, что за пределами России его настораживает отношение к соотечественникам. "Меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе. Я с ним не согласен. Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!" — признался музыкант.Ранее Шуфутинский высказался об отношении к спецоперации и сбежавшим из России артистам.

https://ria.ru/20230903/shufutinskiy-1893888846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил шуфутинский, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости