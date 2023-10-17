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Около 1,6 тысячи рабочих мест предоставили инвалидам в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2023
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Новости Подмосковья
 
19:19 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/rabota-1903444227.html
Около 1,6 тысячи рабочих мест предоставили инвалидам в Подмосковье
Около 1,6 тысячи рабочих мест предоставили инвалидам в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2023
Около 1,6 тысячи рабочих мест предоставили инвалидам в Подмосковье
Около 1,6 тысячи квотируемых рабочих мест предоставили инвалидам в Московской области. В этом направлении в регионе наблюдается положительная динамика работы,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:19
2023-10-17T19:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Около 1,6 тысячи квотируемых рабочих мест предоставили инвалидам в Московской области. В этом направлении в регионе наблюдается положительная динамика работы, сообщил телеканал "360".Отмечается, что в компаниях с численностью сотрудников от 100 человек установили квоту для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4%. В случае отказа работодателя трудоустроить россиян с квотами организациям грозит штраф до 10 тысяч рублей.По словам зампредседателя комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Владимира Вшивцева, для стремящегося достичь карьерного роста человека инвалидность вовсе не становится помехой. Такие люди имеют право трудиться для самореализации.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 1,6 тысячи рабочих мест предоставили инвалидам в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабочее место диспетчера
Рабочее место диспетчера - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Около 1,6 тысячи квотируемых рабочих мест предоставили инвалидам в Московской области. В этом направлении в регионе наблюдается положительная динамика работы, сообщил телеканал "360".
Отмечается, что в компаниях с численностью сотрудников от 100 человек установили квоту для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4%. В случае отказа работодателя трудоустроить россиян с квотами организациям грозит штраф до 10 тысяч рублей.
По словам зампредседателя комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Владимира Вшивцева, для стремящегося достичь карьерного роста человека инвалидность вовсе не становится помехой. Такие люди имеют право трудиться для самореализации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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