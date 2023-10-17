https://ria.ru/20231017/rabota-1903444227.html

Около 1,6 тысячи рабочих мест предоставили инвалидам в Подмосковье

Около 1,6 тысячи рабочих мест предоставили инвалидам в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2023

Около 1,6 тысячи рабочих мест предоставили инвалидам в Подмосковье

Около 1,6 тысячи квотируемых рабочих мест предоставили инвалидам в Московской области. В этом направлении в регионе наблюдается положительная динамика работы,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:19

2023-10-17T19:19

2023-10-17T19:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Около 1,6 тысячи квотируемых рабочих мест предоставили инвалидам в Московской области. В этом направлении в регионе наблюдается положительная динамика работы, сообщил телеканал "360".Отмечается, что в компаниях с численностью сотрудников от 100 человек установили квоту для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4%. В случае отказа работодателя трудоустроить россиян с квотами организациям грозит штраф до 10 тысяч рублей.По словам зампредседателя комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Владимира Вшивцева, для стремящегося достичь карьерного роста человека инвалидность вовсе не становится помехой. Такие люди имеют право трудиться для самореализации.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)