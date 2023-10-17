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США могут необдуманно использовать свой ядерный потенциал, считают в ГД - РИА Новости, 17.10.2023
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14:51 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/potentsial-1903336782.html
США могут необдуманно использовать свой ядерный потенциал, считают в ГД
США могут необдуманно использовать свой ядерный потенциал, считают в ГД - РИА Новости, 17.10.2023
США могут необдуманно использовать свой ядерный потенциал, считают в ГД
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что если кто-то необдуманно и будет использовать свой ядерный потенциал - так это США. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:51
2023-10-17T14:51
сша
япония
вячеслав володин
султан хамзаев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что если кто-то необдуманно и будет использовать свой ядерный потенциал - так это США. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что голосование депутатов ГД по ДВЗЯИ станет ответом США на их отношение к обязанности по поддержанию глобальной безопасности. "Поддерживаю недовольство Вячеслава Володина насчёт того, что постпред США при ООН обратился к депутатам с просьбой не принимать отзыв ратификации ДВЗЯИ... Вообще, вся ответственность за современную дискуссию вокруг ядерных испытаний, охлаждения диалога лежит на США, их нежелании принимать своевременные меры... И если переживать, что кто-то необдуманно будет использовать свой ядерный потенциал - так это США", - сказал он РИА Новости. Депутат подчеркнул, что США - единственная страна в мире, которая использовала ядерную бомбу, "использовав Японию как кровавый испытательный полигон".
https://ria.ru/20231017/dvzyai-1903101660.html
https://ria.ru/20231017/politika-1903061925.html
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сша, япония, вячеслав володин, султан хамзаев
США, Япония, Вячеслав Володин, Султан Хамзаев
США могут необдуманно использовать свой ядерный потенциал, считают в ГД

Хамзаев: именно США могут необдуманно использовать свой ядерный потенциал

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСултан Хамзаев
Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Султан Хамзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что если кто-то необдуманно и будет использовать свой ядерный потенциал - так это США.
Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что голосование депутатов ГД по ДВЗЯИ станет ответом США на их отношение к обязанности по поддержанию глобальной безопасности.
Диспетчерская Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Вчера, 14:48
«
"Поддерживаю недовольство Вячеслава Володина насчёт того, что постпред США при ООН обратился к депутатам с просьбой не принимать отзыв ратификации ДВЗЯИ... Вообще, вся ответственность за современную дискуссию вокруг ядерных испытаний, охлаждения диалога лежит на США, их нежелании принимать своевременные меры... И если переживать, что кто-то необдуманно будет использовать свой ядерный потенциал - так это США", - сказал он РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что США - единственная страна в мире, которая использовала ядерную бомбу, "использовав Японию как кровавый испытательный полигон".
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СШАЯпонияВячеслав ВолодинСултан Хамзаев
 
 
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